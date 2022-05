Se você, como quase todo mundo, sonha em ficar rico, mas não faz absolutamente nada para que isso se concretize, talvez seja o momento de aprender a jogar na loteria. É o jeito mais fácil, barato e rápido de conseguir ganhar alguns milhões de reais de forma legal e divertida.

Sim, o sucesso da loteria também pode ser creditado ao lado lúdico que tem em marcar os números, inventando fórmulas exclusivas – que só funcionam mesmo na cabeça da gente – para conseguir adivinhar quais serão as 6 dezenas tão sonhadas por qualquer brasileiro.

Existem maneiras de melhorar a sua probabilidade de acertar quais números poderão ser escolhidos, mas a verdade absoluta é que a sorte é a grande responsável pelo resultado dos sorteios, realizados todas as quartas e sábados, às 20hs, no espaço Loterias, em São Paulo. Antes da pandemia, os sorteios percorriam o país e todo mundo podia assistir ao evento.

Quero jogar!

Apostar na Mega-Sena é muito fácil. O jogador deve pegar um volante e escolher 6 dezenas dentre as 60 disponibilizadas pela modalidade. Se dirigir à fila e pagar R$ 4,50 reais no caixa. Pronto! Você já está concorrendo. Ou então, o apostador pode acessar a mesma loteria utilizando-se da internet para realizar suas apostas.

Existe a opção de baixar um aplicativo de sua empresa de apostas preferida, ou utilizar um site para fazer sua fezinha. Escolha qual jogo deseja acessar e realizar o mesmo jogo, só que o volante agora é virtual. Dá pra escolher jogar na Teimosinha ou na Surpresinha, apostar em vários bilhetes da mesma modalidade – ou de vários, você escolhe – e pagar o valor final.

Como pagar?

Você pode fazer o pagamento com boletos (que demoram 48h pra compensar, o que vai acabar te atrasando) ou com cartão de crédito, que é cobrado na hora e seu jogo já fica valendo na hora. Só precisa fazer um cadastro no site/app, com seus dados pessoais, documentos e até com sua conta bancária, se desejar receber a grana sem intermediários.

Há sites onde você pode depositar uma quantidade de dinheiro que sirva para o usuário apostar várias vezes, durante algumas semanas, nos seus jogos preferidos, até o saldo acabar. E aí, você coloca mais dinheiro e recomeça tudo de novo. A escolha é da pessoa.

Dá pra jogar em números extras?

Sim! A Mega te deixa apostar em até 15 números por bilhete – o que vai custar cerca de 22 mil reais… – ou se você preferir, pode fazer uma aposta especial, além da mínima. 7, 8, 9 números num único bilhete sempre valem a pena, sobretudo quando a premiação acumula e você “corre o risco” de receber algumas dezenas de milhões de reais da noite pro dia.

As bolinhas com os números de 01 a 60 não encostam em mãos humanas no momento do sorteio, exterminando a possibilidade de fraudes, bolas quentes ou frias. Os globos automatizados revelam a sorte dos apostadores e somente o acaso poderá explicar a sequência de bolas escolhidas.

Algumas vezes, determinadas dezenas acabam se repetindo mais do que outras. Isso faz com que os apostadores mais atentos acabem optando por estes números em seus volantes, aumentando suas chances de acerto. Não há nenhuma regra que defina isso, apenas a observação atenta dos últimos resultados. Cabe a você colocar estas dezenas em seus jogos ou não.

Não é bom marcar muitos números consecutivos, porque as chances deles saírem é mínima. Será dinheiro jogado no lixo! Aposte sempre que desejar, caso tenha mais de 18 anos, seja na internet ou nas lotéricas.