O Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema está com inscrições abertas para as três mostras competitivas da 32ª edição. São elas: Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Mostra Olhar do Ceará. O regulamento e o formulário de inscrição para cada mostra estão disponíveis até o dia 30 de junho no site www.cineceara.com. As inscrições são gratuitas.

Com realização de 3 a 9 de setembro, o 32º Cine Ceará será 100% presencial, com exibições no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão, equipamentos da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE) geridos pelo Instituto Dragão do Mar (IDM).

Cada uma das três mostras competitivas tem um formulário próprio no site do festival e as condições específicas de cada uma delas podem ser consultadas no regulamento.

A Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem é direcionada a produtores ou diretores de países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha, com filmes de animação, ficção, documentário ou experimental. Os longas inscritos devem ter sido concluídos a partir de 2021 com duração mínima de 60 minutos.

A Competitiva Brasileira de Curta-metragem é aberta a trabalhos de produtores e diretores brasileiros ou radicados no país há mais de três anos. Podem ser inscritos curtas de ficção, documentário, animação ou experimental de até 25 minutos, concluídos a partir de janeiro de 2021, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições do Cine Ceará.

A Mostra Olhar do Ceará é aberta a realizadores cearenses, radicados ou não no Ceará, e residentes no Ceará há mais de três anos. Podem ser inscritos filmes de curta-metragem (máximo de 25 minutos) e longa-metragem (máximo de 60 minutos), concluídos a partir de janeiro de 2021, nos gêneros de ficção, documentário, animação ou experimental.

A curadoria do festival prioriza trabalhos inéditos e, no conjunto das mostras competitivas, reserva no mínimo 30% de participação para mulheres diretoras.

Na Mostra Competitiva Ibero-americana o Troféu Mucuripe será concedido aos vencedores nas categorias: Melhor Longa-metragem, Direção, Atuação Feminina, Atuação Masculina, Roteiro, Fotografia, Montagem, Trilha Sonora Original, Som, Direção de Arte e Prêmio da Crítica. O Melhor Longa, eleito pelo Júri Oficial, receberá prêmio no valor de R$ 20 mil, a ser pago sob a forma de recursos para distribuição da obra no Brasil, dentro dos critérios do regulamento.

O Júri Oficial da Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem escolherá os vencedores do Troféu Mucuripe nas seguintes categorias: Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro e Prêmio da Crítica.

Serão agraciados também com o Troféu Mucuripe o Melhor Curta-metragem e Melhor Longa-metragem na opinião do Júri da Mostra Olhar do Ceará.