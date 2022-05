Hermes Leal e Lírio Ferreira

O diretor Lírio Ferreira (“Baile Perfumado”, “Árido Movie”, “Sangue Azul”, entre outros) se prepara para filmar seu novo longa-metragem de ficção, “Antes que o Sonho Acabe”, com roteiro adaptado por Hermes Leal do seu romance homônimo, inspirado em fatos reais dos anos 70, sobre um jovem em meio à Guerrilha do Araguaia, onde até hoje se desconhece o paradeiro de mais de 80 pessoas mortas pela ditadura militar.

As filmagens acontecerão no Tocantins, com produção da HL Filmes, e o lançamento será pela distribuidora O2 Play.