O programa de aceleração da Prefeitura de São Paulo, Amplifica Cine, está com inscrições abertas e oferece R$ 100 mil para o desenvolvimento de coletivos de audiovisual da periferia. Os interessados podem consultar o edital e se inscrever pelo site da aceleração, www.adesampa.com.br/amplificacine, até o dia 24 de junho. O programa selecionará dez coletivos que receberão um aporte financeiro de R$ 10 mil cada, além de pré-aceleração e aceleração, por meio de mentorias, assessorias e oficinas gratuitas.

O Amplifica Cine é uma iniciativa da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), em parceria com a Spcine, empresa pública de fomento ao cinema e audiovisual paulistano. A expectativa é que o programa proporcione aos jovens a oportunidade de se desenvolver no processo de transformação social por meio do audiovisual com ações voltadas para os setores de cinema, TV, games e novas mídias.

O Amplifica Cine vai priorizar candidatos de camadas vulneráveis da sociedade, que trabalham com o setor do audiovisual e tenham entre 18 e 35 anos. Cada um dos dez coletivos será representado por três integrantes.

Serão levados em conta, como critérios de seleção, projetos que apresentem modelo de negócio inovador, repetível e escalável, com potencial para se desenvolver na cidade de São Paulo; estejam em fase de validação junto aos potenciais clientes e demonstrem potencial de viabilidade técnica e econômica; tenham ao menos um ano de atuação no mercado de audiovisual com a oferta de produtos e serviços de audiovisual focados em inovação e criatividade.

O programa foi criado com o objetivo de reconhecer e estimular o potencial econômico e criativo do setor de audiovisual, além de impulsionar novos negócios e criar pontes de relacionamento com os principais agentes do mercado.

Durante a etapa de pré-aceleração, serão realizadas oito oficinas com temas voltados para o empreendedorismo, como sustentabilidade financeira, modelagem de negócios, testes de mercado e, ainda, gestão comercial, networking e negociação com potenciais investidores.

A etapa de aceleração será on-line e terá oito encontros durante três meses com assessorias e mentorias individuais. Após esta fase, os coletivos apresentarão os pitches de saída sobre negócio a uma banca de avaliadores formada por representantes da Ade Sampa, Spcine e parceiros atuantes no ecossistema empreendedor.

Em seguida, acontecerá a rodada de negócios, em que serão oferecidos pelos participantes produtos e serviços a empresas produtoras de audiovisual do mercado nacional.