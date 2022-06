Já estão abertas as inscrições para o workshop “Desenhando Audiências – Quem são seus públicos”, promovido pela Boulevard Filmes, com patrocínio da Lei Aldir Blanc. O evento, que será gratuito e online, acontecerá no mês de julho e promoverá um espaço de formação voltado a estudantes e profissionais do mercado audiovisual brasileiro. Pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 16 de junho, no site boulevardfilmes.com.br/workshop. A oficina irá expor conceitos, métodos e abordagens, possibilitando pensar em estratégias sólidas de distribuição desde o desenvolvimento dos projetos.

Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas para pessoas residentes no Brasil. Destas, 15 são reservadas para produtoras, realizadoras e realizadores com projetos em desenvolvimento ou produção licenciados por Distribuidoras associadas à ANDAI – Associação Nacional de Distribuidoras Audiovisuais Independentes. Outras 2 vagas serão reservadas para integrantes da Rede Paradiso de Talentos, do Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio ao audiovisual que é parceria do workshop por meio do programa Paradiso Multiplica. Mais 2 vagas serão destinadas a produtores de empresas associadas a BRAVI – Brasil Audiovisual Independente. A seleção dará preferência a mulheres, pessoas negras, trans e indígenas.

Os encontros acontecerão entre os dias 18 e 29 de julho, às segundas, quartas e sextas, das 19h às 21h. Ao final do workshop, será disponibilizado certificado de participação para todas as pessoas selecionadas e que tiverem concluído 75% da oficina. Também será publicado, gratuitamente, um dossiê dos encontros, contendo os relatos e destaques de cada aula desta edição, referências de projetos formativos na área, e lista de outras fontes para seguir a pesquisa no campo da distribuição audiovisual.

Os encontros contam com a participação de renomados profissionais da área, que abordarão questões ligadas ao processo de distribuição de audiovisual, o mercado cinematográfico atual, o papel dos festivais de cinema, além de abordar também o trabalho dos programadores, as novas formas de consumo, e a presença das plataformas de streaming.