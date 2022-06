“Na Força da Lei” é uma série documental em 13 episódios, com duração de 26 minutos cada, que investiga e denuncia como está ocorrendo a aplicação das principais leis vigentes no Brasil. Com cerca de 70 pessoas entrevistadas e filmagens em diferentes Estados do país, os documentários, muitos com um viés de jornalismo investigativo, têm o objetivo de mostrar as transformações na sociedade brasileira, nos últimos 30 anos, especialmente em razão da criação de novas leis e mudanças nas antigas, que aconteceram na redemocratização do país, após o período da ditadura militar (1964-1985).

Com roteiro e direção de Hermes Leal, a produção foi filmada nas regiões Norte e Nordeste, normalmente desassistidas pela lei e pela mídia. Com estreia no canal de TV por assinatura CineBrasilTV, em 12 de junho, a série ajuda a entender a importância de novas leis, especialmente referentes à proteção da mulher, em três casos diferentes – Lei Maria da Pena, contra o Feminicídio e contra o Assédio Sexual –, e seu impacto para a mulher e para a sociedade, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mas também novas leis que permitiram o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a mudança do nome social sem seguir os antigos padrões de gêneros masculino/feminino.

Revela ao espectador comum como essas leis foram fruto da redemocratização, como a Lei Maria da Penha, por exemplo, que só se concretizou após uma vítima sofrer, por vinte anos, com a impunidade do seu agressor, chamando a atenção de organizações internacionais. Da mesma forma, o projeto da Lei da Ficha Limpa só chegou à Brasília, porque estava sustentado por um documento com mais de um milhão de assinaturas. Por outro lado, investiga e denuncia a falha de uma lei antiga, a de Proteção Ambiental, que não tem impedido grandes desastres humanos e ambientais causados por rompimentos, como o caso de Mariana (MG) e Barcarena (PA).

Demonstrando como a força da lei atua no cotidiano, para que todos os brasileiros tenham efetivamente direitos iguais, um episódio é dedicado à investigação do cumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que revolucionou a vida daqueles com mobilidade reduzida, obrigando os estabelecimentos comerciais a seguirem normas concretas e explícitas. E outro à aplicação do resultado da Lei da Cota Racial, que permitiu que índios e negros descendentes de quilombolas pudessem frequentar a UNB (Brasília) e a Universidade Federal do Tocantins (Palmas).

Explora ainda novas leis, como a Lei Carolina Diekmann, revelando como o mundo digital precisou de novas regras para novos tipos de crimes, como o de difundir imagens íntimas sem permissão, ou de expor em redes sociais preconceitos de raça, cor e sexo. Além de revelar, em dois episódios, as transformações das pessoas LGBTQIA+, com duas leis, a que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a de mudança do nome social, com personagens que vivem diretamente os efeitos dessas leis.

Assim como um episódio é dedicado à investigação do renascimento da Lei de Segurança Nacional, criada durante a ditadura militar, para impor censura e repressão, e que foi usada contra as manifestações de rua e os chamados “blackblocks”, durante os protestos de 2014. Por fim, um episódio sobre uma das leis mais necessárias no país, e a mais utilizada, a Lei de Defesa do Consumidor, para combater milhares de infracções cometidas no dia a dia.

O primeiro episódio de “Na Força da Lei”, produzida pela HL Filmes, do Tocantins, vai ao ar em 12 de junho, domingo, às 22h30, no CineBrasilTV.