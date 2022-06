A 12ª edição do BrLab prorrogou sua convocatória até o dia 27 de junho. Os projetos de longa-metragem de ficção da América Latina, Península Ibérica e Itália, com interesse em participar das atividades do tradicional laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais, ganharam mais dez dias para fazer sua inscrição — que deve ser realizada até o fim do novo prazo exclusivamente pelo formulário no site do BrLab.

Entre os dias 21 e 27 de novembro, os selecionados participarão do laboratório presencialmente em São Paulo, com consultorias diversificadas de roteiro, produção, direção e distribuição, além de rodadas de negócios, palestras, exibições e estudos de caso. O BrLab é realizado graças ao patrocínio do Projeto Paradiso, Spcine e Programa Ibermedia. O evento conta ainda com o apoio da Vitrine Filmes, Globo Filmes, Embaixada da França no Brasil e diversas outras instituições e associações no Brasil e no exterior. Os profissionais de fora de São Paulo receberão Bolsas Ibermedia para custeio de uma passagem, hospedagem e alimentação para dois profissionais e participação gratuita, garantindo e facilitando a presença de profissionais de diferentes países da região Ibero-americana. E, em parceira com o ComKids, em 2022, o BrLab oferece duas vagas para projetos voltados ao público infanto-juvenil.

No final do evento, acontece ainda a premiação dos projetos participantes, que concorrem a valores e estímulos essenciais para o desenvolvimento e concretização de seus filmes. Abaixo, os prêmios já confirmados até agora oferecidos pelas empresas e instituições parceiras do BrLab:

• Vitrine Filmes: prêmio de desenvolvimento a um dos 6 projetos brasileiros participantes que consiste no investimento de R$250.000,00; também um prêmio-aquisição para filmes latino-americanos que não sejam de origem brasileira, em qualquer estágio de financiamento, para distribuição comercial no território brasileiro;

• PopUp Residency: prêmio de residência personalizada de três semanas na Bratislava (base de residência) para o roteirista do projeto selecionado;

• Projeto Paradiso e Torino Film Lab: um projeto será selecionado para participar do TFL Next – Film Development Online Workshop;

• Cinéma en Développement: um dos projetos brasileiros participantes do BrLab será convidado a participar do programa Cinéma en Développement, do Festival Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse, espaço desenhado como um local de encontros entre profissionais da América Latina da Europa;

• Cesnik, Quintino & Salinas: prêmio de 6 (seis) horas de assessoria jurídica, que deverão ser aplicadas exclusivamente no projeto participante do BrLab.