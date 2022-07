Seguindo a maré atual na indústria cinematográfica de lançamentos de produções com plots de ação, chega ao Brasil, pela Globo Livros, o primeiro livro da série Agente Oculto, de mesmo nome, do autor best-seller Mark Greaney. A história ganhou adaptação da Netflix, com estreia prevista para o dia 22 de julho, e é estrelada por Chris Evans, Ryan Gosling, além de outros nomes de peso no elenco, como Wagner Moura e Ana de Armas. Essa aventura de, até o momento, onze volumes, segue o renomado e temido mercenário, Court Gentry.

Conhecido por nunca falhar, Court Gentry é um ex-oficial norte-americano que age pelas próprias regras e homem de confiança da CIA, quando a agência não consegue concluir um serviço seguindo os meios usuais e dentro da lei. O agente oculto, então, se tornou uma peça importante nas disputas entre governos, empresas e bilionários ao realizar seus serviços quase impossíveis e sem deixar rastros. No entanto, quando Gentry descobre segredos comprometedores que ameaçam colocar o destino de milhões de pessoas em risco, ele começa uma corrida para salvar a própria cabeça – que foi posta a prêmio –, ao mesmo tempo em que tenta desmascarar esses poderosos.

O Agente Oculto é o romance de estreia de Mark Greaney e é, até o momento, a produção mais cara da Netflix. Para deixar a história ainda mais verídica, o autor fez questão de reforçar suas pesquisas sobre táticas bélicas para criar o agente mais letal e preciso. O livro, com suas mais de 300 páginas, está disponível em formato físico e e-book.

Sobre o autor: Mark Greaney é graduado em relações internacionais e ciência política. Em suas pesquisas para escrever a série Agente Oculto, visitou mais de 55 países e realizou diversos treinamentos militares, nos quais aprendeu a utilizar armas de fogo, procedimentos de medicina bélica e táticas de combate.

Agente Oculto

Autor: Mark Greaney

Editora: Globo Livros

Páginas: 336

Preço: R$ 54,90

Preço e-book: R$ 34,90