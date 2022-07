Cabíria Festival Audiovisual anuncia vencedoras de cinco premiações

A noite de abertura da quarta edição do Cabíria Festival Audiovisual, na noite de ontem, 27, marcou a estreia do evento em São Paulo, no Circuito Spcine do Centro Cultural São Paulo, em seu formato híbrido – presencial e online –, adotado pela primeira vez. Este ano, o Circuito Spcine CCSP, sede das atividades presenciais entre 27 e 30 de julho, recebeu a cerimônia que deu início ao festival, assim como o anúncio das cinco premiações, entre elas o 7º Cabíria Prêmio de Roteiro. Já a plataforma Cardume e as redes sociais serão o palco da programação online, que se estende até 3 de agosto.

As primeiras vencedoras conhecidas foram as premiadas pelos parceiros: o Prêmio Selo Elas – Cabíria – Telecine, que oferece uma consultoria com especialistas das equipes Elo Company e Telecine. O Prêmio Parafernalha Cabíria, dedicado a roteiros de esquete de humor, e que premiou três roteiros com um contrato de produção e veiculação no Canal Parafernalha. O Prêmio Cardume Cabíria, em conjunto com a plataforma de streaming Cardume, selecionou três roteiristas para receber consultoria para desenvolvimento de roteiros de curtas-metragens. E, por fim, o ABRA 40+, que concedeu duas mentorias com renomadas profissionais associadas à ABRA.

Em seguida, a premiação principal da noite: o 7º Cabíria Prêmio de Roteiro, dedicado exclusivamente a celebrar roteiros de longa-metragem de ficção. A produção vencedora foi “Deise”, de Stefani Mota (SP), que levou para casa o Troféu Cabíria e passa a integrar a cobiçada Rede de Talentos do Projeto Paradiso, instituição de promoção do audiovisual brasileiro, representada na cerimônia por sua diretora executiva, Josephine Bourgois. Além da primeira colocada, também foram anunciadas as produções que ficaram em 2º e em 3º lugar, além de menções honrosas.

Confira as premiadas:

PRÊMIO CABÍRIA DE ROTEIRO

1º lugar + TALENTO PARADISO: “Deise”, de Stefani Mota (SP)

2º lugar: “Vedetes do Subúrbio”, de Natara Ney, Luisa Arraes e Janaina Fischer (PE, RJ, SP)

3º lugar: “Minha Herança Não Será A Tua”, de Thaís Olivier (MG)

Menções Honrosas:

“A Festa da Benzedeira”, de Tamires Tertuliano e William de Oliveira (PR)

“Gente de Bem”, de Cíntia Domit Bittar (SC)

PRÊMIO SELO ELAS – CABÍRIA TELECINE

O Selo Elas é uma iniciativa da ELO Company para fomento de longas-metragens brasileiros dirigidos por mulheres. E o Telecine é um grande parceiro do cinema brasileiro. Em 2020, foi criado o Prêmio Selo ELAS – Cabíria Telecine. Nesta terceira edição, configura-se como prêmio adicional para um projeto finalista de longa-metragem do Cabíria LAB, que receberá uma Consultoria em Desenvolvimento, Produção e Distribuição com especialistas das equipes Elo Company e do Telecine.

Roteiro premiado: “Mares”, de Matheuzza (BA)

PRÊMIO PARAFERNALHA – CABÍRIA

Em parceria inédita, o Cabíria Festival e o Parafernalha realizam o Prêmio com o objetivo de estimular roteiristas a criarem esquetes de humor com protagonismo feminino. Os roteiros premiados serão contratados, produzidos e licenciados pelo Canal Parafernalha.

1º lugar – “Pontos” de Erika Ferreira (SP)

2º lugar – “Encontro” de Vera Sampaio (SP)

3º lugar – “Novo Usuário” de Vera Sampaio (SP)

PRÊMIO CARDUME CABÍRIA

A Cardume, plataforma de streaming de curtas, tem como missão impulsionar o cenário do audiovisual independente de curta-metragem. O Prêmio Cardume-Cabíria é dedicado a argumentos de curtas de autoria e protagonismo de mulheres. São três histórias que recebem um prêmio impulso em dinheiro e uma consultoria com a roteirista e diretora Mariani Ferreira.

1º lugar – “Caracóis” de Beatriz Lobo e Paula Weiss (RJ)

2º lugar – “Partilhar o Sonho” de Michele Seints e Ossaiê dos Santos Mostachio (SP)

3º lugar – “Mareal ” de Anne Salles (RJ)

PRÊMIO ABRA 40+

Através da curadoria do Comitê de Mulheres e Gênero da Associação Brasileira de Roteiristas e Autores, o prêmio concede uma mentoria com renomadas profissionais associadas à ABRA. Os roteiros selecionados foram:

“Uma Entre Tantas Marias” de Paula Fabiana, Letícia Simões e Flávia Vieira

“Vedetes do Subúrbio” de Natara Ney, Luisa Arraes e Janaina Fischer

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL

Abrindo a programação do dia 29, o workshop de Produção e Distribuição, realizado em parceria com a Elo Company e o Telecine, acontece das 14h às 17h, com foco em criadores e roteiristas. Trata-se de uma imersão em todo o funcionamento do mercado audiovisual brasileiro de produção de filmes. Na sequência, às 19h, será a vez do curta “Per Capita”, de Lia Letícia, e do longa “A Felicidade das Coisas”, de Thais Fujinaga, que estará presente para um bate-papo após a sessão.

No dia 30, último dia de festival presencial, ocorre o estudo de caso sobre a série original “Manhãs de Setembro” (Amazon), ministrado pela roteirista Alice Marcone, às 14h. Logo mais, às 16h, serão exibidos o curta “Curupira e a Máquina do Destino”, de Janaína Wagner, e o longa “Pequena Mamãe”, de Céline Sciamma. Após a sessão, o público poderá assistir a uma entrevista exclusiva com a célebre cineasta francesa.

Também no dia 30, o festival contará com a Sessão de Curtas, às 18h15, quando estarão em exibição as produções: “Uma Noite Sem Lua”, de Castiel Vitorino Brasileiro; “Boa Sorte e Até Breve”, de Bruna Schelb Corrêa; “Chão de Fábrica”, de Nina Kopko, e “Transviar”, de Maíra Tristão. Na mesma noite, às 20h, ocorre a Sessão de Encerramento com o curta “Quando a Noite Chegar, Pise Devagar”, de Gabriela Alcântara, e o longa “Nũhũ Yãg Mũ Yõg Hãm: A Terra é Nossa”, de Isael e Sueli Maxakali, Carolina Canguçu e Roberto Romero. Após a sessão, será exibida uma entrevista exclusiva com os cineastas indígenas e codiretores do filme.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO ONLINE

A programação online do Cabíria Festival Audiovisual estará disponível até 3 de agosto, e dividida em quatro atrações principais: a Mostra Foco Alemanha e a Mostra Cabíria – ambas na plataforma Cardume -, a Mostra Imaginários Possíveis – no Tik Tok da Parafernalha, no Instagram da Hysteria e no Youtube do Cabíria – e os Encontros com Cineastas no Youtube do Cabíria.

A Mostra Foco Alemanha é composta por cinco curtas-metragens, de diferentes gêneros – ficção, documentário e experimental – disponíveis durante todo o período do festival. As obras selecionadas são: “PAC 9000”, de Minu Park; “As Moscas”, de Susann Maria Hempel; “Um, Dois, Três”, de Dagie Brundert; “Mulheres de Uma (da Minha) Família”, de Alissa Sophie Larkamp e “Vai Chover Sapatos”, de Mariola Brillowska. A ideia é apresentar diferentes olhares das cineastas contemporâneas alemãs ao público brasileiro.

A Mostra Cabíria leva para o streaming os curtas e os longas da edição presencial – “Pequena Mamãe” e “Curupira e a máquina do destino” – com exceção de “Faya Dayi”. Já a Mostra Imaginários Possíveis, uma parceria entre o festival e as plataformas digitais Hysteria e Parafernalha, traz quatro microfilmes de humor com duração até 3 minutos: “Contato”, de Lorrana Flores, “Dia D’Eliete”, de Jéssica Maria Araújo; “Perseguida”, de Camila Silva, e “Violãozin? Não!!”, de Juliana Tillmann.

No Youtube do Cabíria estarão uma série de encontros com cineastas, sempre às 19h. O primeiro deles, no dia 28, com Vera de Figueiredo, diretora de “Feminino Plural”. No dia seguinte, 29, é a vez de Jessica Beshir, diretora de “Faya Dayi”. No dia 30, a diretora Céline Sciamma, de “Pequena Mamãe”. E no dia 31, Sueli e Isael Maxakali, Carolina Canguçu e Roberto Romero, diretores de “A Terra é Nossa”, completam os encontros.