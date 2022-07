A 6ª edição do Cine Pitching APACI está com inscrições abertas até o dia 26 de julho para os projetos de filmes e séries para cinema e TV. Realizado pela APACI (Associação Paulista de Cinema), com patrocínio da Spcine e apoio da BRAVI, FORCINE, SIAESP e SICAV, o evento acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto em formato online.

O evento tem o objetivo de aproximar, através de rodadas de negócios e pitchings, autores e realizadores com os distribuidores de cinema, representantes dos canais de TV e VOD e produtores em volta de projetos em fase inicial de desenvolvimento.

Criado em 2017, o evento se consolidou como uma importante iniciativa para o mercado audiovisual, com mais de 700 projetos inscritos e a participação de grandes distribuidores e players.

Nessa 6ª edição, mantém o formato de edições anteriores em que diretores e produtores de todo Brasil poderão inscrever projetos para cinema e TV/VOD. O evento conta, ainda, com a modalidade de pitching internacional, organizado para colocar em contato produtores brasileiros e estrangeiros interessados em coproduzir com o Brasil, abrindo as possibilidades de financiamento fora do país. Estudantes e recém-formados podem inscrever seus projetos gratuitamente na modalidade de pitching para estudantes, específica para apresentação de seus projetos para grandes produtores e distribuidores. O objetivo é aproximar os jovens autores com os produtores experientes para aperfeiçoar o desenvolvimento dos projetos.

Além das sessões de pitching e rodadas de negócios, o evento contará com palestras (nacionais e internacionais), e masterclasses. Mais informações e regulamento para participação estão disponíveis no site www.bocaboca.com.br/cine-pitching.