“Rua Guaicurus” estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 14 de julho, nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, Brasília e Balneário Camboriú, com distribuição da Embaúba Filmes.

Partindo de uma combinação entre o documental e a encenação, o diretor mineiro João Borges cria em ”Rua Guaicurus” um filme único sobre o universo da prostituição no local que dá título ao longa, e fica em Belo Horizonte.

João partiu de longo processo de pesquisa, que começou em 2016, quando participou de uma residência artística, em parceria com a Associação das Prostitutas de Minas Gerais (APROSMIG), realizada nos hotéis de prostituição da rua Guaicurus. Ele produziu, na ocasião, uma série de imagens usando uma câmera de infravermelho, registrando as trabalhadoras do sexo e seus clientes dentro dos quartos dos hotéis de prostituição. Depois disso, ao lado de Marina França, pesquisadora do tema, e Francilins Castilho, fotógrafo e artista plástico, escreveu o projeto para o filme, que foi contemplado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.

Um dos maiores desafios que o cineasta enfrentou para fazer ”Rua Guaicurus” foi conseguir autorização de clientes e dos donos de hotéis de prostituição para realizar as filmagens para o longa.