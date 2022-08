“Paixões Recorrentes” estreia em SP e no RJ

O filme “Paixões Recorrentes”, com roteiro e direção da cineasta Ana Carolina, chega aos cinemas do Rio de Janeiro e São Paulo pela O2 Play no dia 18 de agosto. A obra teve premiére internacional no 51ª Festival de Cinema de Rotterdam, na Holanda. Exibida também no Festival Internacional de Cine Unam/Ficunam, no México, em seguida, concorreu no Madrid International Film Festival, onde venceu o prêmio de Melhor Roteiro Original em Língua Estrangeira e foi indicada nas categorias: Melhor Longa-Metragem Estrangeiro, Melhor Diretor de Longa-Metragem Estrangeiro e Melhor Ator em Filme Estrangeiro com Luciano Cáceres.

Com produção da Crystal Cinematográfica, “Paixões Recorrentes” tem no elenco Thérèse Cremieux, Luciano Cáceres, Pedro Barreiro, Silvana Ivaldi, Danilo Grangheia, Iran Gomes e Luiz Octavio Moraes.