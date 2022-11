Começam as gravações da 3ª temporada da série médica brasileira “Unidade Básica”

As gravações da 3ª temporada da série médica brasileira “Unidade Básica”, produzida pela Gullane e exibida no Universal TV, começaram em São Paulo. Criada por Ana Petta (que também atua no drama), Helena Petta e Newton Cannito (que também assume o roteiro juntamente com Helena e Marcos Takeda, e a direção com Suzy Milstein e Caco Ciocler), esta temporada faz um recorte do primeiro ano da pandemia de Covid-19 no Brasil – da descoberta do primeiro caso à vacinação da primeira enfermeira. Serão, ao todo, oito capítulos que representarão casos emblemáticos e mostrarão como a crise sanitária afetou a atenção primária de saúde e impactou a vida dos profissionais e da população atendida pelo SUS.

O enredo traz o Dr. Paulo de volta à UBS. Depois de uma licença forçada ao final da segunda temporada, ele precisará encarar os desafios do contexto pandêmico ao mesmo tempo em que lida com seu conturbado relacionamento com a Dra. Laura, que está ainda mais mergulhada no trabalho.

Além de Ana Petta, que dá vida à Dra. Laura, o elenco também conta com Caco Ciocler como o Dr. Paulo; Carlota Joaquina como a enfermeira Beth; e Vinicius de Oliveira como o agente de saúde Malaquias. Nesta temporada, outros três novos personagens serão apresentados: Dr. Mariano (Marat Descartes), o novo gerente da unidade, enviado pela Secretaria de Saúde; Dr. Waldir (Rodrigo dos Santos), médico que trabalha no SAMU e vai para a UBS buscar os pacientes em estado grave; e Gabi (Fernanda Marques), estagiária hipocondríaca que integra a equipe da UBS.

A exibição da terceira temporada de “Unidade Básica” está prevista para o segundo semestre de 2023, no Universal TV.