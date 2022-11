Estreia “Armageddon Time”, produzido por Rodrigo Teixeira

“Armageddon Time”, novo drama dirigido por James Gray e inspirado em sua infância durante a década de 1980, estreia nos cinemas brasileiros amanhã, 10 de novembro.

Para celebrar o lançamento, a Universal Pictures realizou uma pré-estreia especial do filme nessa terça-feira, 8 de novembro, na Estação NET Gávea, no Rio de Janeiro. O produtor Rodrigo Teixeira, um dos responsáveis pelo filme, esteve no evento, que também reuniu grandes nomes do meio artístico como Carolina Dieckmann, Camila Lucciola, Betty Faria, Nathalia Dill, Carolina Jabor, entre outros.

Estrelado por Anthony Hopkins, Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta e Jaylin Webb, “Armageddon Time” conta a história de dois amigos que vivem realidades opostas, mas com um ponto em comum: a busca pelo sonho americano.