Gustavo Spolidoro filma o longa infantil “Uma Carta para Papai Noel”

“Uma Carta para Papai Noel” é a nova produção da Okna e o sexto longa do premiado realizador Gustavo Spolidoro. O filme, que conta uma história de Natal, é voltado ao público infantil e família, e será distribuído, no Brasil, pela Pandora Filmes.

No roteiro, assinado por Spolidoro e Gibran Dipp, Papai Noel (José Rubens Chachá) recebe uma carta de Jonas (Caetano Rostro Gomes), um menino órfão de 8 anos que vive em uma casa de acolhimento. Jonas pergunta sobre como é a vida de Noel, quando não está entregando presentes, o que o deixa muito emocionado. O menino também revela que nunca recebeu presentes no Natal. Esta é a motivação que faz Noel viajar ao Brasil para descobrir este mistério, afinal, ele sempre entregou os presentes de Jonas. Ele conta com o apoio da sua companheira, Maria Noel (Totia Meireles), e de Tata (Polly Marinho), sua principal ajudante. Noel e as crianças da casa de acolhimento, que tem Leia (Elisa Volpatto) como diretora, criam um forte laço de amizade, mas a construção dessa cumplicidade será repleta de obstáculos. Nessa jornada, todos irão redescobrir o verdadeiro significado do Natal.

A produção inaugura o braço de desenvolvimento de conteúdo para o público família, infantil e infanto-juvenil da Okna. E dá continuidade ao trabalho já realizado por Spolidoro para estas audiências.

O projeto nasce de uma reflexão de Spolidoro, com sua filha Aimée. A menina, quando pequena, perguntou: “O que o Papai Noel faz nos outros 364 dias do ano?”. Foi então que eles se deram conta de que as crianças apenas escrevem cartas pedindo presentes.

Para o filme, a produção pesquisou mais de 400 crianças até encontrar as cinco principais. Além de Caetano, os protagonistas infantis são Lívia Borges Meinhardt, Mariana Lopes, Theo Goulart Up e Cecilia Guedes. O grupo foi preparado por Adriano Basegio, ao longo de dois meses antes das filmagens. O resultado, aponta Spolidoro, é um elenco mirim afiado e comprometido.

José Rubens Chachá dá vida a um Papai Noel encantador, com profundidade nos sentimentos e muita vitalidade para as aventuras. Totia Meirelles faz a uma Mamãe Noel jovial e empreendedora. O humor de Polly Marinho constrói uma Tata irreverente. E Elisa Volpatto interpreta uma Leia cheia de nuances.

As filmagens aconteceram entre 17 de outubro e 27 de novembro. A produção teve como sedes as cidades de Porto Alegre e Viamão, no Rio Grande do Sul.

Tiago Retamal assina a direção de arte e Pedro Marques, a supervisão de efeitos. Bruno Polidoro (“A Primeira Morte de Joana”) é o diretor de fotografia. A montagem fica a cargo de Pablo Riera (“A Teoria dos Vidros Quebrados”). A produção executiva é de Aletéia Selonk, Graziella Ferst, Marlise Aúde e Gina O’Donnell.

“Uma Carta para Papai Noel” conta com financiamento da ANCINE através do FSA – Concurso de produção para Cinema 2018 modalidade A. Ainda na etapa de desenvolvimento o projeto foi um dos dez selecionados para participação no pitching no Mercado de Ideias Audiovisuais – Internacional – em 2018, em São Paulo.