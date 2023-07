10º Festival de Finos Filmes e New York Times: Op Docs anunciam chamada aberta de curtas-metragens

O New York Times: Op-Docs, plataforma de curtas documentais do New York Times, anuncia chamada aberta em parceria com o 10° Festival de Finos Filmes.

Podem se inscrever curtas-metragens documentais que nunca tenham sido exibidos online. Os filmes podem estar finalizados ou em fase de montagem. Os selecionados receberão acompanhamento criativo do NYT Op-Docs, com objetivo final de licenciamento e estreia na plataforma digital.

Os filmes estarão habilitados a concorrer se forem:

Não-ficção/documentários. Filmes com tramas ficcionais e atores têm pouquíssimas chances de serem considerados.

Finalizados ou com corte avançado de montagem. A filmagem e produção já devem ter sido finalizadas. Não trabalhamos com projetos por escrito.

Inéditos online, ou seja, curtas que nunca foram exibidos online. Filmes que tenham sido exibidos presencialmente em festivais e mostras podem concorrer.

Produzidos no Brasil, a partir de 2020.

Filmes com duração de até 25 minutos. Caso se opte por inscrever um curta ainda não finalizado, o material enviado deverá ser um corte com duração de até 25 minutos. Recomenda-se, no entanto, que sejam mais curtos, tanto os finalizados como os não finalizados.

Os filmes não precisam ser jornalísticos ou centrados em atualidades. Ainda que estes recortes sejam bem-vindos, histórias sobre eventos mais amplos e questões universais também serão aceitas.

O tema é livre.

A chamada é parte da iniciativa do Op-Docs em expandir seu catálogo internacional.

Interessados devem enviar seus projetos até 5 de agosto. O envio é sem custo, integralmente online e limitado a um projeto por proponente/participante.

O regulamento completo, informações adicionais e formulário de inscrição estão disponíveis em finosfilmes.com.br.