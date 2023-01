“Boi Aruá”, de Chico Liberato, está disponível na Itaú Cultural Play

A Itaú Cultural Play disponibiliza em seu catálogo o mais icônico filme de Chico Liberato (1936-2013), cineasta baiano considerado um dos pioneiros do cinema de animação no Brasil e morto ontem em Salvador, aos 86 anos. Trata-se de “Boi Aruá” (1984), primeiro longa-metragem neste formato realizado na região.

A filmografia produzida por Liberato, fora do tradicional eixo Rio-São Paulo, retrata preocupações políticas e místicas do país, assim como a sua beleza plástica e riqueza humanista. É assim em “Boi Aruá”, criado a partir de 25 mil desenhos feitos a mão. Baseada no folclore sertanejo, a história mágica do boi é contada em cores fortes e referências à literatura de cordel.

O enredo se passa no sertão nordestino, onde um fazendeiro trata seus vaqueiros e sua família de maneira cruel e truculenta. Certo dia, o poderoso e popular Boi Aruá surge da terra seca da caatinga e começa a provocá-lo. Enfurecido, o prepotente fazendeiro tenta capturar por todos os meios o bicho encantado.

O longa-metragem recebeu Menção Honrosa do Centro Internacional do Filme pela Infância e Juventude da UNESCO, no I Festival Internacional de Cinema, TV e Vídeo do Rio de Janeiro (I FEST-RIO), em 1984. A produção também foi premiada no Festival da Juventude em Moscou.

Com mais de 500 títulos disponíveis de todas as regiões do Brasil e gratuita, a plataforma voltada exclusivamente para o audiovisual brasileiro pode ser acessada pelo site www.itauculturalplay.com.br ou pelo App nos dispositivos móveis Android e IOS.