Estreia primeira produção nacional de ficção científica da Disney+

“Mila no Multiverso”, série nacional de aventura com o selo Disney+ Original Productions, estreia no dia 25 de janeiro, exclusivamente no Disney+.

A trama conta a história de Mila (Laura Luz), que em seu décimo sexto aniversário, descobre um dispositivo que pode levá-la para visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis (Malu Mader). Logo, Mila percebe que este sumiço é só o começo de sua história, já que Elis, ao descobrir a existência de múltiplos universos, passa a ser perseguida por um grupo misterioso chamado ‘Os Operadores’. Mila vai precisar se adaptar rapidamente aos desafios e com a ajuda de seus amigos Juliana (Yuki Sugimoto), Vinícius (João Victor) e Pierre (Dani Flomin) irá em busca da sua mãe, vivendo assim a aventura mais incrível na exploração do vasto multiverso.

Apesar do tom divertido da série, um senso de perigo concreto vai permear a jornada de Mila: coisas importantes estão em jogo e a história nunca parece ser uma brincadeira inofensiva.

Interpretada pela jovem atriz Laura Luz, Mila é uma adolescente de 16 anos afetuosa e calorosa. Cheia de empatia e carisma, ela é o tipo de garota que trata todos de igual para igual, faz amizades facilmente e se preocupa em lutar contra injustiças sociais e a favor da diversidade. Apesar de seus medos, a jovem tem uma grande vontade dentro de si de explorar o mundo e conhecer as pessoas, vontade essa que a leva a grandes aventuras.

Como dito anteriormente, Mila é filha de Elis, uma grande cientista que, muitas vezes, passa a maior parte do seu tempo absorta em seu trabalho e imersa nas tarefas de seu laboratório. Apesar de todo o carinho, a relação entre as duas não é fácil.

“Mila no Multiverso” explora o relacionamento das duas. Se aproximando da idade adulta e descobrindo suas paixões, Mila sente falta de uma maior proximidade com sua mãe, com quem gostaria de compartilhar suas dúvidas naturais da idade. Entretanto, Elis tem os seus motivos para trabalhar tanto e quando Mila os descobre, a relação entre as duas muda definitivamente e as levam à aventuras que jamais imaginaram viver.

Além Laura Luz, Malu Mader, Yuki Sugimoto, João Victor e Dani Flomin, a série dirigida por Julia Jordão e Jéssica Queiroz, e produzida pela Boutique Filmes e Non Stop, conta com Duda Oliveira, Rafaela Mandelli, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra e Jader Januário. A produção executiva é assinada por Tiago Mello, e roteiros escritos por Cássio Koshikumo e Janaina Tokitaka.

Com uma pegada de dramédia sci-fi, “Mila no Multiverso” é a primeira série de ficção científica de origem brasileira com estreia global no Disney+, e é mais um exemplo do compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de relevância local inteiramente desenvolvido na América Latina, em parceria com produtoras da região e talentos reconhecidos.