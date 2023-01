Tiradentes homenageia Glenda Nicácio e Ary Rosa com Troféu Barroco e apresenta a recente produção contemporânea brasileira

Foto: Glenda Nicásio e Ary Rosa © Anastácia Flora

A Mostra de Cinema de Tiradentes, cidade situada nas Minas Gerais do ciclo do ouro, inicia nessa sexta-feira, 20 de janeiro, sua vigésima-sexta edição com exibição de “Munguzá”, filme inédito no circuito comercial, dirigido pela dupla de homenageados Glenda Nicásio e Ary Rosa. Os cineastas e roteiristas mineiros, radicados em Cachoeira, no Recôncavo baiano, receberão o Trofeu Barroco, láurea destinada a quem tem significativos serviços prestados ao audiovisual brasileiro.

Autores de seis longas-metragens, a dupla Glenda e Ary colocou na telas brasileiras, no final do ano passado, uma comédia das mais descoladas e divertidas – “Na Rédea Curta”. O desempenho do filme, protagonizado por Sulivã Bispo e Thiago Almasy, nas bilheterias foi significativo para tempos pandêmicos (perto de 10 mil espectadores).

A dupla mineiro-baiana vem se notabilizando por trabalhar com elenco e temáticas afro-brasileiros. Tudo começou com a estreia do delicado “Café com Canela” (2017), que sensibilizou o público do Festival de Brasília e fez significativa carreira nos cinemas. Seguiram-se as ficções “A Ilha’ (2018), Até o Fim” (2020), “Voltei” (2021) e “Munguzá”. Com direção solo, Glenda realizou o média-metragem documental “Eu Não Ando Só” (2021).

Em sete anos de carreira, Glenda Nicásio e Ary Rosa construíram sólido patrimônio de imagens e fizeram de Cachoeira e da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) significativos focos de produção e formação audiovisual.

A vigésima-sexta edição da Mostra Tiradentes, evento comandado por Raquel Hallak, tem por temática o conceito Cinema Mutirão. Além de debates, oficinas, sessões comentadas, rodas de conversa, lançamento de livros, performances musicais, exposições e atrações artísticas, o público deste ano assistirá à primeira edição do Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual.

O festival mineiro, de acesso 100% gratuito (tanto em atividades presenciais, quanto on-line), exibirá 134 filmes, sendo 38 longas, três médias e 93 curtas-metragens, oriundos de 19 unidades da Federação.

Uma presença ilustre já garantiu participação no Fórum de Tiradentes: Cármen Lúcia, ministra e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Além dela, estarão presentes o diretor-presidente da Ancine, Alex Braga, o ex-presidente da SAv-MinC, Mário Borgneth (que concebeu o encontro junto com Raquel Hallak), Gonzaga de Luca, da Rede Cinépolis, o exibidor Adhemar Oliveira, o diretor do Canal Brasil, André Saddy, e mais 40 profissionais dos diversos segmentos da atividade audiovisual (cinema, TV, streaming, etc.).

O Fórum acontecerá deste sábado, dia 21, até quarta-feira, 25 de janeiro, e promete – a partir da reflexão de todos os profissionais e autoridades mobilizadas –“traçar diagnóstico dos pontos críticos da atividade”, focando na “construção de balizadores para a formulação de novas políticas públicas”. A prioridade estará na “busca do fortalecimento das cadeias produtivas regionais e de garantias para a diversidade de expressão”.

Todo o espaço reflexivo da XXVI Mostra de Tiradentes procurará respostas para duas questões-desafios: 1. “Como pensar em formas mais sustentáveis para a economia do audiovisual?” 2. “Em qual campo o cinema brasileiro precisa lutar para que o aumento da produção nacional de filmes seja acompanhada de sua real inserção no mercado e no imaginário da população brasileira?”

Depois de realizar duas edições on-line, por causa da pandemia do coronavírus, a Mostra de Tiradentes volta aos espaços nobres e às ruas da cidade colonial mineira, mas sem descuidar-se do público espalhado por todo território brasileiro (e até do público internacional). Quem acessar a plataforma www.mostratiradentes.com.br poderá assistir a 40 dos 134 filmes programados e, também, aos debates.

Confira a programação:

Mostra Aurora