Novo filme de Darren Aronofsky é finalista em três categorias do Oscar

Indicado ao Oscar de Melhor Ator por “A Baleia”, Brendan Fraser interpreta Charlie, um professor de 270 Kg que não consegue sair do sofá e repleto de problemas emocionais. No Festival de Veneza, em setembro de 2022, Fraser recebeu quase 10 minutos de aplausos na sessão de gala do longa, que também está indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Cabelo e Maquiagem e de Atriz Coadjuvante, para Hong Chau. Dirigido por Darren Aronofsky (“Mãe!”, “Réquiem para um Sonho”), “A Baleia” chega aos cinemas nacionais em 23 de fevereiro, com distribuição da California Filmes e em cópias dubladas e legendadas.

Fraser se transformou fisicamente para viver o personagem: um homem com obesidade severa que não consegue sair do sofá. Professor de literatura, ele precisa se confrontar com seu passado, que envolve uma filha adolescente (Sadie Sink) e sua ex-mulher (Samantha Morton). O roteiro é escrito por Samuel D. Hunter, baseado em sua peça homônima.

A equipe artística do filme inclui também o diretor de fotografia Matthew Libatique (“Cisne Negro”, “Homem de Ferro 2”); o compositor Rob Simonsen (“Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo”); o montador Andrew Weisblum (“A Crônica Francesa”); a diretora de arte Jurasama Arunchai (“Amor, Sublime Amor”); e o figurinista Danny Glicker (“Milk: A Voz da Igualdade”).