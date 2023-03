Canal Brasil estreia a série “Chuva Negra”

“Chuva Negra”, nova série do Canal Brasil produzida por Daniel Gaggin, estreia na grade do canal nesta sexta, dia 24 de março. O elenco conta com Vanessa Giácomo, Julia Lemmertz, Marcos Pitombo, João Simões, ator com Síndrome de Down que interpreta um dos protagonistas, e Rafael Primot que, além de atuar, dirige a trama. Cheia de mistérios e suspense ao longo dos dez episódios, a série aborda temas contemporâneos, como a formação de famílias não convencionais, o amor fraterno e a diversidade. “Chuva Negra” será exibida no Canal Brasil às sextas-feiras, às 22h30, com dois episódios seguidos. Os assinantes do Globoplay + Canais Ao Vivo poderão acompanhar a série também pelo serviço de streaming, que terá todos os episódios disponíveis a partir do dia 24.

Na história, os irmãos Zeca (Marcos Pitombo) e Vitor (Rafael Primot) precisam cuidar do irmão caçula, Lucas (João Simões), um adolescente de 16 anos com Síndrome de Down, após a morte dos pais, interpretados por Julia Lemmertz e Zécarlos Machado. Para isto, terão a ajuda de Julie (Vanessa Giácomo), mulher de Vitor; Micha (Leona Jhovs), mulher trans acolhida pela mãe dos protagonistas; e Tia Yara (Denise Del Vecchio).

Geraldo e Nancy são os pais de Vitor, Zeca e Lucas e, logo no primeiro episódio, são protagonistas de um acontecimento que será o ponto de partida da trama. Durante toda a série, a história do casal nos é revelada por meio de curtos flashbacks, com os quais conhecemos a família de maneira mais completa.

Tendo a diversidade como um dos pilares da trama, “Chuva Negra” estreia na semana em que se celebra o Dia Mundial da Síndrome de Down. João Simões tem papel de destaque, algo inédito em séries brasileiras.

Além disso, a dramaturgia investiga os vários tipos de amor no presente. Uma das histórias da série tem como personagem central o policial civil Rocha (Kiko Pissolato), que tem uma relação homoafetiva com Orlando (Dudu de Oliveira), professor de educação física. Juntos, cogitam adotar uma criança. E Micha, vivida pela atriz trans Leona Jhovs, tem um papel importante na vida dos irmãos, mas sofre preconceitos dentro da própria família. Assim, a série fala da transformação do núcleo familiar, partindo de uma formação tradicional e conservadora para uma formação moderna, inclusiva e mais humana, portanto, real.

Ao longo da obra, esses personagens irão se transformar, descobrir mais sobre si mesmos e as pessoas que os cercam. Como parte da narrativa, a chuva negra, fenômeno meteorológico conhecido da cidade, anuncia acontecimentos decisivos. Ela nos lança, mais uma vez, para a trama e completa as ações de nossos personagens, trazendo um elemento fantástico e criando suspense na narrativa.

Filmada em São Paulo e São Bernardo do Campo, a série é uma ideia original de Primot, escrita por ele e Franz Keppler, e conta com a colaboração de Carol Rainatto e Flavia Fontes. Daniel Gaggini assina a produção.