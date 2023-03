Sérgio Machado lança novo longa, “O Rio do Desejo”

O longa é uma produção da TC Filmes e Gullane, em coprodução com a Spcine, associação com Canal Brasil e Mar Grande, patrocinado pela Petrobras, com investimento BNDES, com a distribuição da Gullane. Também tem o apoio da ANCINE, através do Fundo Setorial do Audiovisual; patrocínio da Sabesp por meio do Programa de Fomento ao Cinema Paulista do Governo do Estado de São Paulo, assim como fomento via ProACLAB. E conta também com apoio do Projeto Paradiso.