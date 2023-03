Curta! estreia documentário sobre o círculo vicioso das notícias falsas

O documentário “Fake News – Made in Brazil”, que chega ao Curta! com exclusividade, investiga a criação e a propagação de notícias falsas com o intuito de influenciar grupos sociais, um fenômeno potencializado pelas mídias sociais. Em simbiose com a popularização da internet móvel, forma-se um ambiente ideal para inflamar campanhas eleitorais, deflagrar uma guerra de informação e alimentar a polarização política.

Dirigido por André Fran e Rodrigo Cebrian, o filme faz um recorte histórico do Brasil de 2018, com as eleições presidenciais e o cenário político em ebulição, para compreender as chamadas fake news. Também traz importantes relatos dos analistas que se debruçaram sobre o assunto para tentar decifrar, em volta de muita dúvida, incertezas e acusações, algo em constante evolução e que aparentemente veio para ficar. Entre os entrevistados estão nomes como Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal; acadêmicos como Muniz Sodré; o psicanalista Daniel Kuperman; jornalistas como Helena Borges, Edgard Matsuki, Fábio Gusmão e Tai Nalon; vítimas das notícias falsas como (a hoje vereadora) Monica Benicio, viúva de Marielle Franco; e também um acusado de espalhar notícias falsas, o editor Carlos Augusto de Moraes.

Os diretores visitaram agências de checagem de fatos para mostrar o trabalho dos profissionais que vivem de desmentir fake news: os jornalistas. Eles são os primeiros mecanismos para deter as notícias falsas, mas não os únicos. O documentário estimula o público a pensar o seu papel nessa cadeia de produção. Segundo o filme, a principal maneira de evitar o contágio por notícias falsas é a informação; é pesquisar, entender, analisar e debater as causas e consequências desse efeito na sociedade.

O professor e pesquisador Pablo Ortellado, um dos pioneiros nos estudos das notícias falsas no Brasil, também é um dos entrevistados do documentário e endossa a complexidade do assunto: “As mídias sociais são muito importantes, elas são a segunda fonte de informação dos brasileiros, atrás somente da televisão. Quando se abre o feed de notícias, é inevitável cruzar com informações de baixa qualidade junto com a paixão política. Esses são fenômenos que se retroalimentam. A gente entrou em um círculo vicioso difícil de sair”.

“Fake News – Made in Brazil” é uma produção da Base#1 Filme viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A estreia é na Sexta da Sociedade, 24 de março, às 23h.