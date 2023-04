Edição de luxo de “O Grande Gatsby” celebra o centenário do clássico da literatura norte-americana

A Buzz Editora lançou uma edição luxuosa de “O Grande Gatsby”, com tradução de Bruno Cobalchini Mattos, em comemoração ao centenário do lançamento da primeira edição. Publicada originalmente em 10 de abril de 1925, a história de Jay Gatsby foi adaptada para o teatro, em forma de ópera, e para o cinema quatro vezes, com versões lançadas em 1926, 1949, 1974 e 2013. Inclusive, o último filme recebeu duas estatuetas do Oscar nas categorias Melhor direção de arte e Melhor figurino. Além disso, uma série baseada na obra de Fitzgerald está sendo produzida pelo mesmo criador de “Vikings” e “The Tudors”, Michael Hirst, e deverá ser lançada pela Apple TV em breve.

Em “O Grande Gatsby” tudo começa quando Nick Carraway, um jovem solteiro que acaba de se mudar para Nova York, recebe um convite para uma festa luxuosa e extravagante em Long Island. Por ser algo inesperado, Nick fica curioso a respeito do anfitrião da festa, o misterioso Jay Gatsby. Excêntrico, porém reservado, Gatsby é um self-made man cujo passado é desconhecido e permeado por negócios obscuros. À medida que Nick e Gastby começam uma amizade improvável, Carraway descobre que nem tudo que reluz é ouro, e que o que seu vizinho mais quer na vida é reconquistar o amor de Daisy, prima de Nick.

Considerado a obra-prima de Scott F. Fitzgerald, “O Grande Gatsby” retrata os “loucos anos 20”, período que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, e conduz o leitor pelo universo brilhante e frívolo de Daisy, de seu marido, Tom Buchanan, e de Gatsby, com todo o mistério que o rodeia.

O projeto gráfico do livro, desenvolvido pelo estúdio Bloco Gráfico, reflete visualmente o luxo e a elegância dos anos 20, e cada abertura de capítulo remete à extravagância das formas, das linhas e do contraste entre luz e sombra. Além do acabamento luxuoso da obra, que faz jus à história contada por Fitzgerald, a capa, ilustrada por Nathalia Navarro, lembra a famosa cena em que Gatsby saúda seus convidados com uma taça de champanhe no filme homônimo lançado em 2013 e protagonizado por Leonardo DiCaprio.

O Grande Gatsby

Autor: Francis Scott Fitzgerald

Tradutor: Bruno Cobalchini Mattos

Editora: Buzz

Páginas: 340

Preço: R$ 89,90 (impresso) / R$ 62,90 (e-book)