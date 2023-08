Série “Vizinhos”, de José Eduardo Belmonte, estreia no Canal Brasil

A série “Vizinhos” estreia no Canal Brasil nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, às 22h30. Dois episódios inéditos vão ao ar em sequência a cada semana com histórias divertidas, intrigantes e, muitas vezes, constrangedoras. Produzida pela Cine Group, a atração tem direção artística de José Eduardo Belmonte, com Letícia Prisco à frente da direção de quatro dos dez episódios. No elenco estão Natália Lage, Otávio Müller, Léa Garcia, Cacá Ottoni, Perla da Silva Carvalho, Márcio Vito, Clarisse Miranda, Diego Francisco, Isa Black Woman, Jefferson Brasil, Júlio Adrião, Jorge Hissa e Josie Antello. Todos os episódios estarão disponíveis no Globoplay + Canais no dia da estreia.

“Vizinhos” tem dez episódios, com 30 minutos de duração cada um e histórias totalmente independentes entre si, com começo, meio e fim. Doze atores se revezam em diferentes papéis para que as tramas gerem identificação e promovam reflexões sobre o próprio comportamento em determinadas circunstâncias. A dificuldade em lidar com as diferenças serve de mola propulsora para a narrativa de cada um dos episódios e descortina situações surpreendentes e, ao mesmo tempo, calcadas na realidade. Viver em condomínio, algo tão comum no dia a dia das pessoas que moram nas grandes cidades, também é um celeiro de possibilidades para entreter o espectador.

Como lidar com a vizinha que faz uma obra e acaba com o sol da sua piscina? Esse é o tema do episódio de estreia, “Sombra Boa”, protagonizado por Natália Lage. Entre as temáticas abordadas estão ainda um casal que faz sexo barulhento toda noite no mesmo horário, episódio em que participam Otávio Müller e Léa Garcia, em um de seus últimos trabalhos na televisão. A atriz também interpreta uma avó com demência e uma chefe do tráfico de drogas em outros dois episódios.

A série foi originalmente criada pelos cineastas argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn e é derivada do filme “O Homem ao Lado” (2009). Eles ganharam prêmios no Festival de Sundance com a produção e o Leão de Ouro no Festival de Veneza com “Cidadão Ilustre” (2016). A adaptação foi feita por Deborah Paura e Otávio Chamorro, com redação final de Veronica Debom.