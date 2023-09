10º Recifest abre inscrições para masterclasses e oficinas

A atriz, diretora e dramaturga Renata Carvalho estará de volta ao cenário cultural de Pernambuco com sua masterclass no 10º Festival de Cinema LGBTQIAPN+ do Recife (Recifest). Sua masterclass no Recifest será uma oportunidade única para compartilhar seu conhecimento e experiência com o público interessado em questões LGBTQIAPN+.

Intitulado “Encontro Transpofágico”, o diálogo acontece no dia 17 de outubro, das 14h às 17h, e vai explorar tópicos como representatividade, a prática do transfake, o mito do corpo neutro, estereótipos e arquétipos, narrativas viciadas vs. positivas, transfobia recreativa, escrita e linguagem, imagética social, semiótica, responsabilidade e ética nas produções artísticas.

A outra masterclass que faz parte da programação do festival é intitulada “Encontro” e tem como facilitadora a advogada com especialização em Direito Administrativo pela UFPE, Lígia Verônica (Verner). Ela atuou como advogada chefe do Centro de Referência em Cidadania LGBT do Recife de 2017 a 2020 e integrou várias comissões na OAB/PE, incluindo a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. No dia 20 de outubro, no auditório da Gestos ela fala sobre procedimentos e métodos para a coleta de provas em casos de discriminação institucional e outras situações que violem os direitos de pessoas LGBTQIAPN+, visando possíveis ações legais.

Além das exibições, competição de filmes e das masterclasses, o 10º Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Pernambuco (Recifest) traz consigo uma seleção de oficinas ministradas por palestrantes renomados, abordando uma variedade de tópicos que vão desde direção de arte no cinema queer contemporâneo até políticas e direitos LGBTQIAPN+.

Uma das oficinas mais aguardadas é a “Vou Pintar um Arco-Íris de Energia – Os Elementos Básicos da Direção de Arte para o Cinema Queer Contemporâneo”, conduzida por Henrique Arruda. Outra oficina de destaque é “Políticas e Direitos LGBTQI+”, ministrada por Irene Freire e Lilian Fonthinelly, uma roda de diálogo sincera sobre políticas e direitos LGBTQI+ na cidade do Recife, que acontecerá em 18 de outubro no Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT, localizado na Rua dos Médicis, no bairro da Boa Vista.

Os participantes interessados em aprender sobre gestão, produção executiva e controladoria para projetos audiovisuais podem participar da oficina “Iniciação à Produção Executiva e Controladoria para Projetos Audiovisuais”, em Vicência-PE. Esta oficina, ministrada por Carla Francine e Rosinha Assis, acontecerá em 27 de outubro na Rua da União, no centro da cidade que fica na Zona da Mata Norte do Estado.

A Coletiva Madame Satã, composta por Ga Olho, Mira Katz, Ossy Nascimento e Viq Viç Vic, oferecerá uma oficina intitulada “Corpos Dissidentes, Estéticas Dissidentes.” Os participantes explorarão como as vivências de corpos que desafiam as normas podem criar estéticas únicas. Após a discussão, haverá um componente prático abordando elementos básicos da linguagem audiovisual. Esta oficina acontecerá em 29 de outubro na Rua João Fernandes Vieira, na Boa Vista, Recife.

Todas as atividades têm inscrições gratuitas e são direcionadas a pessoas maiores de 18 anos. O 10º Recifest é produzido pelas produtoras Olinda Produções Audiovisuais e Casa de Cinema de Olinda. O festival também conta com o incentivo do FUNCULTURA-PE, do Governo de Pernambuco. Já a direção geral é de Rosinha Assis e a direção artística é de Carla Francine.

Esta edição faz uma homenagem à memória do ator, diretor e produtor de elenco Rutílio de Oliveria (in memoriam), um dos fundadores do festival e responsável por plantar as sementes da representatividade e da igualdade no cenário cinematográfico brasileiro anos atrás.

O Recifest é um dos maiores e mais importantes festivais do segmento LGBTQIA+ do Brasil e terá 30 curtas-metragens selecionados para participar das mostras competitivas da sua 10ª edição, que serão realizadas, de forma presencial, entre os dias 16 e 20 de outubro, no Cineteatro do Parque, no Recife-PE. Mais informações em www.recifest.com.br.