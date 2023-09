O cineasta Karim Aïnouz volta ao circuito com dois novos longas-metragens. Após exibir “Firebrand” – seu primeiro filme em língua inglesa, com Jude Law e Alicia Vikander – na última edição do Festival de Cannes, o diretor agora leva aos cinemas nacionais os documentários “Marinheiro das Montanhas” e “Nardjes A.” (foto).

Com lançamento simultâneo e exclusivo nos cinemas, ambos os filmes podem ser assistidos a partir desta quinta-feira, 28 de setembro, nas seguintes praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Santa Catarina. A classificação indicativa é livre.

Considerado o projeto mais pessoal de sua carreira, “Marinheiro das Montanhas” integrou a programação de importantes festivais ao redor do mundo, incluindo a passagem por Cannes, em 2021. O documentário narra a jornada do cineasta pela Argélia, onde investiga a história do pai para compreender as suas próprias origens. O filme é um diário de bordo realizado na primeira viagem do cineasta ao país de origem de seu pai. O processo de conclusão do projeto se deu durante a pandemia, quando o diretor se debruçou sobre o material filmado em janeiro de 2019, data da sua travessia de barco pelo Mar Mediterrâneo até o país, antes de seguir até Cordilheira do Atlas, no norte da nação africana.

O documentário é todo narrado por Karim, em forma de uma carta para a já falecida mãe, Iracema, que ocupa o lugar de uma companheira imaginária de viagem. Enquanto relata e comenta episódios da jornada, reativa memórias familiares e revela os muitos sentimentos contraditórios que marcam o seu percurso.

Do susto no desembarque – quando, pela primeira vez na vida, não precisou soletrar o nome – até a chegada na aldeia onde seu pai nasceu e foi criado, o diretor expressa com honestidade as suas impressões e descobertas na viagem ao país africano.

O longa é uma produção da VideoFilmes, com coprodução da Globo Filmes, Globo News, em associação com MPM Film, Big Sister, Watchmen e Cinema Inflamável, e distribuição da Gullane. Conta ainda com a colaboração do Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica que, através do programa Brasil no Mundo, apoiou a participação do filme na 74ª edição do Festival de Cannes.

Já “Nardjes A.”, exibido no Festival de Berlim, em 2020, foi filmado com um smartphone, justamente durante a pré-produção do longa acima citado, em uma viagem do diretor a Argel, capital do país africano. Nele, Karim acompanha um dia na vida de uma ativista, enquanto ela se junta aos milhares de manifestantes que vão às ruas para derrubar o regime que os silenciou ao longo de décadas.

O filme é uma coprodução entre Alemanha (Watchmen Productions), França (MPM Film), Argélia (Show Guest Entertainment), Brasil (Cinema Inflamável e Canal Brasil) e Qatar (Instituto de Cinema de Doha) e distribuição da Gullane.