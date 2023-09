Documentário “Dois Paulos na Paulicéia” estreia no SescTV

Na próxima sexta, 8 de setembro, estreia no SescTV, às 22h, o documentário “Dois Paulos na Paulicéia”, com direção de Carlos Pronzato e produção de Paulo Pedrini. A obra entrelaça as trajetórias de resistência e defesa da educação de Paulo Freire, decano da Educação Brasileira e intelectual mundialmente reconhecido, com as lutas pelos direitos humanos de Dom Paulo Evaristo Arns, durante a ditadura entre as décadas de 60 e 80. O documentário estará disponível para ser assistido sob demanda em sesctv.org.br/exclusivo.

Construído com aproximadamente 50 depoimentos em áudio, devido às circunstâncias da pandemia, o filme confronta um passado autoritário que teima em ressurgir, questionando tentativas modernas de remodelar a educação por meio de projetos como o Novo Ensino Médio (NEM), que pretende submeter a sociedade brasileira ao obscurantismo. Entre os entrevistados estão Nita Freire, Frei Betto, Luiza Erundina, Juca Kfouri, Ivo Herzog, Paulo Vanucchi, Dom Angélico Sândalo Bernardino, Margarida Genevois, Salvador Pires, Adolfo Perez Esquivel, Maria Ângela Borsoi e muitos outros.

Na introdução, Thomas Jensen, economista e técnico do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), enfatiza o compromisso de ambos como defensores do “esperançar” em São Paulo e em escala global. “O esperançar significa apostar tudo na organização popular, na escuta atenta do povo, em estar com o povo. Os dois Paulos andaram muito pelas periferias na cidade de São Paulo e ali, com o povo, escutando as necessidades deles, ajudaram a formar coletivos populares, associações de bairro, círculos de cultura, e essas organizações permanecem até hoje”, pontua.