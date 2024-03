Brilho do Cinema na Noite do Oscar 2024: Vencedores, Curiosidades e Recordes

O Oscar de 2024 foi palco para uma celebração sem precedentes do talento e da arte cinematográfica, com momentos que certamente entrarão para a história. A noite foi marcada por vitórias emocionantes e momentos inesquecíveis que destacaram não apenas o brilho das estrelas, mas também a profundidade e diversidade das histórias que nos conectam.

“Oppenheimer” liderou as premiações, arrebatando o cobiçado prêmio de Melhor Filme dentre suas 13 indicações. Cillian Murphy foi premiado como Melhor Ator por sua atuação no filme, enquanto Christopher Nolan recebeu o Oscar de Melhor Diretor. Emma Stone levou para casa o prêmio de Melhor Atriz por seu papel em “Poor Things”, e Robert Downey Jr. foi reconhecido como Melhor Ator Coadjuvante. Da’Vine Joy Randolph foi agraciada com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance em “The Holdovers”.

Um dos pontos altos da cerimônia foi o discurso de aceitação de Emma Stone, que, com bom humor, mencionou um contratempo com seu vestido durante a apresentação de Ryan Gosling em “Barbie”. Stone expressou sua gratidão e surpresa pela vitória, homenageando suas colegas de categoria e as ex-vencedoras do prêmio que a apresentaram, destacando o valor da colaboração no cinema.

Este ano, o fenômeno cultural “Barbenheimer”, referente às nomeações conjuntas de “Barbie” e “ Oppenheimer “, disputando em diversas categorias, destacou a premiação. A diversidade e representatividade foram marcos desta edição, com indicações históricas para atores da comunidade LGBTQ+ e a primeira atriz indígena americana nomeada, refletindo um avanço significativo na inclusão dentro da indústria.

Billie Eilish e Finneas O’Connell conquistaram o Oscar de Melhor Canção Original, tornando-se os mais jovens a ganhar o prêmio duas vezes na história. “The Boy and the Heron” ganhou como Melhor Animação, com Hayao Miyazaki se tornando o diretor mais velho a ganhar nessa categoria, o que marcou outro momento histórico da noite.

“The Zone of Interest” venceu como Melhor Filme Internacional e Melhor Som, tornando-se o primeiro filme britânico em língua não inglesa a ganhar nessas categorias. “Godzilla Minus One” não só recebeu sua primeira indicação ao Oscar como também venceu na categoria de Melhores Efeitos Visuais, um feito significativo para a franquia Godzilla e para filmes em língua não inglesa nessa categoria.

Outros Pontos Altos da Cerimônia do Oscar 2024

Durante a cerimônia do Oscar de 2024 houveram outros pontos altos além da premiação, como o momento em que John Cena apresentou o prêmio de melhor design de figurino, homenageando um incidente histórico de 1974, quando um homem nu invadiu o palco. Esse momento contou também com a participação de Jimmy Kimmel, adicionando um toque humorístico à apresentação.

Jimmy Kimmel, aliás, não apenas conduziu a noite com seu habitual humor afiado, mas também se viu no centro de uma troca inesperada com o ex-presidente dos EUA, Donald Trump. Ao encerrar o evento, Kimmel leu ao vivo uma crítica de Trump, postada na rede social Truth, onde o ex-presidente questionava a competência de Kimmel como anfitrião do Oscar, sugerindo sua substituição. Com a sagacidade que lhe é característica, Kimmel respondeu à provocação com um comentário mordaz sobre a situação legal de Trump, questionando: “Já não passou da sua hora da prisão?”. Essa troca destilou não só o humor, mas também a tensão política que frequentemente permeia eventos de grande visibilidade como o Oscar. A resposta de Kimmel, entregue diante de uma audiência global, reiterou seu talento em manter a leveza, mesmo quando confrontado com críticas vindas de figuras públicas notórias. Esse momento foi um dos muitos que destacaram a quarta passagem de Kimmel pelo grande palco do Oscar, numa noite que já estava repleta de emoções devido à diversidade dos filmes e talentos celebrados.

Apostas no Oscar Bateram Recorde Nas Casas de Apostas Esportivas

Além desses momentos marcantes, a cerimônia de 2024 estabeleceu um recorde no mundo das apostas. Nunca antes as casas de apostas esportivas online haviam registrado um volume tão alto de apostas relacionadas ao Oscar. Esse aumento no interesse por apostas sobre os resultados da premiação reflete não apenas o crescente entusiasmo pelo cinema, mas também a vontade do público de participar ativamente nas previsões e especulações que cercam o evento.

A noite do Oscar de 2024 foi uma celebração vibrante do cinema, marcando não só por suas premiações, mas também por destacar a importância da diversidade, inclusão e colaboração na criação de arte que ressoa com públicos ao redor do mundo. Enquanto os holofotes se voltam para os vencedores e seus momentos memoráveis, também se destaca o impacto crescente das apostas nas premiações, evidenciando uma nova dimensão de envolvimento do público com o cinema.