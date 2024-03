“Para Onde Voam as Feiticeiras” estreia no Canal Brasil

Estreia no Canal Brasil, dia 20, às 20h30, o inédito “Para Onde Voam as Feiticeiras”, dirigido por Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral. O documentário traz imagens que mesclam ficção e performances reais de ativistas pela rua no centro da cidade de São Paulo. O intuito principal das intervenções artísticas é causar a reflexão sobre a marginalização de alguns grupos da sociedade. O filme mistura realidade e ficção e tem um roteiro que vai se desenvolvendo à medida em que a produção é filmada, por conta das entrevistas e dos diversos “personagens” que participam do longa, com reações inesperadas e surpreendentes.

As “manas”, como se autodenominam, são as personagens “artivistas” LGBTQIA+ que realizam as performances e interações do filme. O grupo é composto por Ave Terrena Alves, Fernanda Ferreira Ailish, Gabriel Lodi, Mariano Mattos Martins, Preta Ferreira, Thata Lopes e Wan Gomez. A produção venceu as categorias de Melhor Filme e Direção no Rio Festival LGBTQIA+ e no Festival de Vitória, Melhor Filme no Queer Porto e Melhor Direção Longa Nacional no Santos Film Fest.