Documentário “O Sal da Lagoa” estreia no Prime Box Brazil

Foto © Pablo Escajedo

Inédito no circuito exibidor, o documentário “O Sal da Lagoa”, dirigido por Denise Marchi e Daniel Almeida, estreia na grade do Prime Box Brazil e em suas plataformas de streaming, a partir do dia 27 de abril, sábado, às 22h. O filme é uma imersão na vida de um pequeno grupo de pescadores situado na beira da Lagoa dos Patos/RS. A baixa ocorrência de salinização nos últimos anos deixa esses homens à mercê de seus destinos. A realização é da Bactéria Filmes, em coprodução com Troposfera. Daniela Israel assina a produção, enquanto Pablo Escajedo é o responsável pela direção de fotografia.

O filme apresenta um cenário pouco explorado no âmbito cultural e artístico do Rio Grande do Sul: as comunidades pesqueiras da Lagoa dos Patos. Ao longo de 52 minutos, o doc acompanha o dia a dia de pescadores artesanais da cidade de São Lourenço do Sul. Sem narração ou entrevistas, “O Sal da Lagoa” segue os trabalhadores dentro e fora de uma embarcação.

Em épocas de seca, o nível de água doce da Lagoa baixa e a água do mar entra pela conexão com o Oceano Atlântico. Cada vez mais raro, o fenômeno de salinização propicia a entrada da fauna marinha no estuário gaúcho. Em 2019, a equipe de produção acompanhou este período de grande incerteza na vida de toda uma comunidade. O filme inicia já em meio à Lagoa dos Patos, nas primeiras horas de uma manhã de verão. Um barco de 12 metros de comprimento, chamado Seival, cruza as águas e o ruído de seu motor quebra o silêncio.

Em paralelo às ações da pesca, são apresentados os indivíduos que formam a tripulação em seus cotidianos de trabalho e lazer. A produção buscou aquilo que há de único em cada um, mas também o que os torna humanos e universais. Trabalho e esperança são pontos-chave do documentário, mas temas mais abrangentes como educação, família e exclusão social também são levantados.

“O Sal da Lagoa” tem financiamento do edital Pró-cultura RS FAC 2017, SEDAC, Governo do Estado do RS e apoio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine-RS).