FestincineJP prorroga inscrições para laboratórios de produção e rodadas de negócios

O Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP) prorrogou, até esta sexta-feira, 12, as inscrições para a seleção de projetos que desejam participar do Laboratório de Produção Executiva e Rodadas de Negócios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do evento, www.festincinejp.com.br.

As duas iniciativas são propostas concretas do FestincineJP para fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual paraibano e brasileiro, facilitando o acesso a novas estratégias de financiamento e comercialização e o contato com players do mercado audiovisual. O 2º FestincineJP acontecerá de 26 de maio a 1 de junho. A realização é da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Funjope.

A proposta do Laboratórios de Produção é oferecer consultorias especializadas para projetos paraibanos que já estejam em um estágio mais maduro de desenvolvimento. O Laboratório será conduzido por três produtores executivos conceituados nacional e internacionalmente.

Já estão confirmadas as presenças de membros da Secretaria do Audiovisual – MinC (SAV), Agência Nacional do Cinema (Ancine) e do Projeto Paradiso. Este último premiará um projeto com R$10 mil, além de patrocinar a participação do contemplado no Festival Internacional de San Sebastian, na Espanha. Também através do Laboratório de Produção, a Stone Milk oferecerá um prêmio de finalização de R$25 mil para o projeto selecionado no Pitching aberto. O Laboratório será realizado na Usina Energisa, de 27 a 29 de maio.

Com as Rodadas de Negócios, o FestincineJP vai oferecer um ambiente de criação de novas parcerias entre produtores de conteúdo e players do mercado audiovisual. Serão aceitas inscrições de profissionais criativos e produtoras independentes nacionais, das mais diferentes regiões, com projetos de ficção, documentário, animação e factual, nos formatos de filmes de longa-metragem, série, programa de TV e variedades.

A seleção dos projetos é de responsabilidade exclusiva dos players e a listagem final será divulgada até 10 de maio. As Rodadas de Negócio acontecerão de forma presencial, de 26 de maio a primeiro de junho, na Usina Energisa, das 14hs às 17hs.