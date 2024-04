Festival Agenda Brasil seleciona filmes para a sua 11ª edição em Milão

O Agenda Brasil – Festival Internacional de Cinema Brasileiro está de volta para sua 11ª edição, prometendo mostrar o melhor do cinema brasileiro para o público italiano. O evento será realizado em Milão, no prestigiado Anteo Palazzo del Cinema, durante o mês de outubro.

Cineastas brasileiros e estrangeiros podem submeter seus longas-metragens de ficção e documentários para participar tanto da seção competitiva quanto da mostra não competitiva. Produções brasileiras e coproduções entre Brasil e outros países são bem-vindas.

As inscrições estão abertas até 15 de junho, exclusivamente através da plataforma Film Freeway. Os filmes selecionados poderão vencer prêmios do júri de especialistas e do júri popular.

Além disso, em 2024, o Festival Agenda Brasil expandirá sua influência cultural, com itinerâncias confirmadas nas cidades de Turim e Gênova, e possíveis itinerâncias em Roma e Bolonha.

O Agenda Brasil é organizado pela Associação Vagaluna Milano, com o apoio do Instituto Guimarães Rosa e da prefeitura de Milão.

Para enviar seu projeto e obter mais informações, acesse este link https://filmfreeway.com/AGENDABRASIL24.