Últimos dias para inscrições no Festival de Cinema da Diversidade Racial, Sexual e de Gênero

O Afronte – Festival de Cinema da Diversidade Sexual, Racial e de Gênero é uma realização da Caboré Audiovisual e realiza a sua terceira edição entre os dias 28 e 30 de junho, no período do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+.

Entendendo que o cinema é uma importante ferramenta de combate à intolerância e desigualdade, mas que também pode exercer um papel reafirmador de estigmas e preconceitos, o Afronte tem como objetivo se colocar como uma janela de difusão de experiências, práticas e vivências da diversidade sexual, racial e de gênero, dando protagonismo às pessoas pertencentes a comunidade LGBTQIAP+, mulheres e pessoas racializadas que queiram ser contadoras de suas próprias histórias.

Dentro da programação, a curadoria busca representar as diversas identidades de gênero e orientações sexuais, além de se atentar à importância do protagonismo racial nos filmes selecionados.

Os filmes exibidos promoverão a reflexão sobre as desigualdades da nossa sociedade, contribuindo para a formação de indivíduos mais conscientes sobre seu papel social. O festival também tem como objetivo o acesso democrático à cultura, informação e formação, garantindo, através das oficinas e masterclass gratuitas, formação de qualidade, acessível e equitativa para a população, formando novos agentes culturais e atualizando os conhecimentos dos profissionais já atuantes.

A programação contará com quatro mostras competitivas e uma mostra não-competitiva com a temática “Amor na Terceira Idade”, além de ações formativas, atrações musicais e feira livre.

As inscrições para filmes serão realizadas entre até o dia 28 de maio; e as inscrições para as atividades formativas acontecerão entre os dias 27 de maio e 17 de junho, com vagas limitadas. Os formulários de inscrições estarão disponíveis no perfil @afrontefestival no Instagram e no site www.afrontefestival.com.br.

O III Afronte – Festival de Cinema da Diversidade Sexual, Racial e de Gênero é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco do Nordeste e apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto e Secretaria Extraordinária de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo.