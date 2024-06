Plataforma Maricá Filmes anuncia novo edital com aporte de R$ 500 mil para novos licenciamentos

A Maricá Filmes (www.maricafilmes.com.br), primeira plataforma pública de streaming do país, chega ao Rio2C 2024 para reforçar seu compromisso em fomentar a cultura de forma inclusiva a partir de produtos em audiovisual oferecidos de forma gratuita pela cidade de Maricá, município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Para se conectar com todos os públicos durante o evento, o stand da Maricá Filmes promove o conteúdo diverso disponível na plataforma e, no dia 6 de junho, a partir das 11h30, realiza encontro seguido de brunch no Palco Arts & Crafts do evento.

A mesa será composta por Fabiano Horta, prefeito do Município de Maricá, acompanhado pelo comunicador, empresário e influenciador digital, AD Junior, pela moradora de Maricá, a poeta, professora e intelectual líder de fala do país, a escritora Conceição Evaristo e a também moradora de Maricá, a poeta, escritora, professora e pesquisadora, a acadêmica Helena Theodoro. Na ocasião, para conversa com o recorte da gestão pública de Maricá alinhada à Agenda 2030 da ONU, quando os olhares do município buscam realizar ações que possam beneficiar seus moradores nos diversos setores da sociedade – sendo um dos pilares a plataforma de streaming Maricá Filmes. Na ocasião, anuncia novo edital no segundo semestre com aporte de R$ 500 mil para novos licenciamentos. Além de um edital para produção e finalização de obras originais.

Projeto desenvolvido pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), da Prefeitura de Maricá, em parceria com a sua Secretaria Municipal de Cultura, a Maricá Filmes teve sua criação divulgada na edição 2023 do Rio2C. De lá para cá, publicou edital com o aporte de R$ 500 mil para o licenciamento de conteúdo, com mais de novecentas (900) obras em audiovisual inscritas de todas as regiões do país. Agora, a plataforma apresenta seu catálogo com 65 títulos, disponibilizados a partir do edital e, também, de forma não onerosa por parceiros. Filmes nos formatos de curta, média e longa-metragem – projetos nacionais que promovem a diversidade do Brasil em suas linguagens, para o público adulto e infantil. Em breve, três obras originais e exclusivas da Maricá Filmes, produzidas com profissionais da cidade de Maricá e alunos da Incubadora de Inovação Social e Cultura do Município, serão disponibilizadas na plataforma.

Com um vasto leque de realizadores, a plataforma que chega pela versão Web no site – www.maricafilmes.com.br – ou através do APP Maricá Filmes, para Smart TV, tablet ou celular, disponível através da App Store e Pay Store para as versões Android e iOS, oferece conteúdos que ampliam o conhecimento, a cultura e a consciência crítica. Selecionados pelo seu Comitê Curador, formado por reconhecidas personalidades da cultura e do audiovisual do país, com base nos valores democráticos, com títulos como “Cinema Aspirinas e Urubus” (2005) de Marcelo Gomes, “O Bandido da Luz Vermelha” (1968), de Rogério Sganzerla, “A Alegria é a Prova dos Nove” (foto, 2023), de Helena Ignêz, “Baile Perfumado” (1996), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, e o infantil “Meu nome é Maalum” (2021), de Luisa Copetti, com roteiro de Magna Domingues e Eduardo Lumel.

Também estarão presentes no evento no dia 6 de junho, na Rio2C, o Comitê Curador da Maricá Filmes, formado pelo presidente do ICTIM, Cláudio Gimenez, o diretor de Inovação e Científica do ICTIM, Leandro Silva, o cineasta Silvio Tendler, a historiadora e consultora do Comitê Científico em Cultura do ICTIM, Maria Geralda de Miranda, o mestre em música, David Tygel, o ator Anselmo Vasconcelos, o roteirista Arttur Bernardo e o mestre em literatura Adolfo Lachtermacher – personalidades do cinema e da cultura do país que elegeu um amplo leque de realizadores para compor a plataforma.