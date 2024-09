Brasileiro “Alma do Deserto” vence o Queer Lion do Festival de Veneza

A coprodução Brasil-Colômbia, “Alma do Deserto”, venceu o Queer Lion no 81º Festival de Veneza. Dirigido por Mônica Taboada-Tapia, o longa foi exibido na Giornate degli Autori (Venice Days), uma das mostras competitivas do festival. Esta é a primeira vez que uma produção brasileira vence o prêmio que reconhece o melhor filme com temática LGBTQIA+ no festival.

“Alma do Deserto” acompanha Georgina, uma mulher trans da etnia Wayúu, que luta para obter seu direito básico de ter uma identidade reconhecida. Após perder seus documentos em um incêndio criminoso, provocado pelos próprios vizinhos que não aceitavam sua presença, Georgina embarca em uma jornada de resiliência e coragem para recuperá-los. Apenas com seus documentos recuperados, ela pode exercer direitos civis fundamentais, como o direito ao voto nas eleições colombianas.

O longa aborda questões de gênero, etnia e resiliência, trazendo uma história de superação. A International Cinephile Society descreveu como “um documentário poderoso, comovente e cativante… um dos filmes mais marcantes sobre a identidade queer dos últimos anos”.

O documentário será lançado nos cinemas brasileiros ainda este ano pela Retrato Filmes, distribuidora focada em longas independentes com perfil autoral, com o objetivo de ampliar a distribuição de obras brasileiras e coproduções latinas.

O Queer Lion surgiu da iniciativa do crítico de cinema Daniel N. Casagrande e do então diretor do festival, Marco Müller, inspirado no Teddy Award, que já celebrava o cinema queer no Festival de Berlim. Entre os vencedores anteriores estão o longa francês “L’Animale” (2018) e “The World to Come” (2020).