Encontro de Coprodução no FAM termina com premiação a projetos audiovisuais latino-americanos

O 8º Encontro de Coprodução do Mercosul, evento de mercado audiovisual do 28º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul, encerrou neste domingo com a cerimônia de premiação e oferecimento do dobro de prêmios previstos inicialmente.

Três projetos se destacaram, concentrando o maior número de prêmios: o projeto de longa-metragem documentário brasileiro “Ama m’abé Taba Ama”, de Gal Solaris e Nádia Akawã Tupinambá, com quatro prêmios; o longa-metragem de ficção colombiano “El Man de la Moto”, de Manuel Díaz Polo, e o documentário peruano “La Lima que se Va”, de Juan Yactayo Sono.

Projetos catarinenses também foram premiados: o longa de ficção “Máfia do Crochê”, de Jordana Beck e Juliano di Paula, e a série de ficção “Som e Silêncio”, de Laine Milan.

Conheça os projetos premiados ECM+LAB 2024:

Seleção para o Bolivia Lab 2025

El Man de la Moto | Manuel Díaz Polo | Contra Lo Corriente | Colômbia (longa-metragem ficção)

Seleção para o Santiago Festival Internacional de Cine – Sanfic ODS Lab 2025

Som e Silêncio | Laine Milan | Raça Livre Produções | Brasil (série ficção)

Seleção para o Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos – Sapcine/Ficcali, Colômbia

O Barco e o Rio | Bernardo Ale Abinader | Tem Dendê Produções | Brasil (longa-metragem ficção)

Bom Retorno | Breno Alvarenga | Limonada Content House | Brasil (longa-metragem ficção)

Seleção de projeto brasileiro para receber Consultorias Paradiso Multiplica 2024

Ama m’abé Taba Ama | Gal Solaris e Nádia Akawã Tupinambá | Espaço Imaginário | Brasil (longa-metragem documentário)

Seleção para participar do Mercado Sapi

Ama m’abé Taba Ama | Gal Solaris e Nádia Akawã Tupinambá | Espaço Imaginário | Brasil (longa-metragem documentário)

Participação no Pitching DiaLab

El Man de la Moto | Manuel Díaz Polo | Contra Lo Corriente | Colômbia (longa-metragem ficção)

Seleção para receber Consultorias da IDA Agency, México

La Lima que se va | Juan Yactayo Sono | JYS Estudio Creativo | Peru (longa-metragem documentário)

Seleção para coprodução com Magma Cine, Argentina

Los Desprotegidos | Ignacio Quaranta | Alfonsina al Mar Cine S.R.L | Argentina (longa-metragem ficção)

Menção: Cortejo dos Mortos | Jandir Santin | Enseada Filmes | Brasil (longa-metragem ficção)

Prêmio Transforma e Urca Filmes

Ama m’abé Taba Ama | Gal Solaris e Nádia Akawã Tupinambá | Espaço Imaginário | Brasil (longa-metragem documentário)

Link, Espaço de Mercado do FIDBA, Argentina, 2024

La Lima que se va | Juan Yactayo Sono | JYS Estudio Creativo | Peru (longa-metragem documentário)

Prêmio Latam Content Market

La Lima que se va | Juan Yactayo Sono | JYS Estudio Creativo | Peru (longa-metragem documentário)

Consultoria de Distribuição da Distrito Pacífico

Máfia do Crochê | Jordana Beck & Juliano di Paula | Kardeal Roteiros e Produtora Rockset | Brasil, SC (longa-metragem ficção)

Prêmio Descoloniza

Kunhangue – A Criação do Universo | Alexandre Werá | Enseada Filmes | Brasil, SC (longa-metragem documentário)

Prêmio Cinetren

Okoro | Luís Merino | Harold Espina | Colômbia (longa-metragem ficção)

Sueños de Cartón | James Camargo de Alba | Cóncavo Films SAS | Colômbia (longa-metragem ficção)

Consultoria de campanha ao Oscar ou internacionalização com Juliana Sakae

Ama m’abé Taba Ama | Gal Solaris e Nádia Akawã Tupinambá | Espaço Imaginário | Brasil (longa-metragem documentário)

Tainá | Renata Massetti | RM Imagen Projecs | Brasil (longa-metragem documentário)