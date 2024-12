Comédia policial, estrelada por Marcus Majella e Pedroca Monteiro, começa a ser filmada no Rio

Foto © Camilla Maia

Começaram no Rio de Janeiro as filmagens de “Agentes Especiais”, longa-metragem com roteiro criado a partir de uma ideia original de Paulo Gustavo. Com direção de Pedro Antonio, a comédia policial é protagonizada por Marcus Majella, no papel de Jeff, e Pedroca Monteiro, que interpreta Johnny, personagem que seria de Paulo Gustavo. Com roteiro de Fil Braz, o filme tem traz ainda nomes como Chico Diaz, Dira Paes, Malu Valle, Dudu Azevedo, Bárbara Reis e Demétrio Nascimento. “Agentes Especiais” é uma produção Migdal, A Fábrica e Na Paralela Filmes, em coprodução com a Globo Filmes. A distribuição é da Downtown Filmes.

Com muita ação, a história dos agentes Jeff (Marcus Majella) e Johnny (Pedroca Monteiro) satiriza os filmes policiais americanos. A dupla hilária começa trocando farpas e aos poucos consolida uma super parceria profissional e pessoal. Com uma série de percalços, perigos e aventuras, os dois assumem juntos a missão de se infiltrar numa penitenciária para desbaratar uma poderosa quadrilha chefiada pela misteriosa Onça, personagem de Dira Paes.

Em locações como o porto da Ilha do Governador, AquaRio e o hangar do Musal, o filme mistura ação, comédia e emoção em uma aventura eletrizante. O longa marca a segunda parceria profissional de Majella e Pedroca, que são atualmente colegas de elenco do programa humorístico “Vai que Cola”, que estreou a 12ª temporada em setembro, no canal Multishow.

O projeto conta com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, do Funcine Tim e Globo.