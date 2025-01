Inscrições para o Cine PE 2025 encerram-se na próxima quarta-feira

Realizadores interessados em participar da 29ª edição do Cine PE – Festival do Audiovisual têm até a próxima quarta-feira, 15 de janeiro, para inscrever suas produções nas mostras competitivas. O evento, que acontece entre 9 e 15 de junho, será realizado no Cinema São Luiz e no Cinema do Teatro do Parque, no Recife.

Considerado uma das maiores vitrines do audiovisual brasileiro, o Cine PE registrou um recorde de inscritos em 2024, com 982 produções. Para a edição de 2025, uma das principais novidades será a possibilidade de exibição dos filmes selecionados em uma plataforma de streaming, em parceria com patrocinadores.

As inscrições estão abertas para as seguintes categorias competitivas: Curtas-Metragens Pernambucanos, Curtas-Metragens Nacionais e Longas-Metragens.

Os curtas-metragens devem ter até 22 minutos, incluindo créditos, enquanto os longas precisam ter duração superior a 70 minutos. Durante a inscrição, os realizadores devem fornecer um link de acesso ao filme e garantir oficialmente sua exibição em formato digital. Para promover acessibilidade, todas as obras selecionadas deverão contar com legendagem descritiva.

O regulamento completo e os formulários de inscrição estão disponíveis no site oficial do festival: https://festivalcinepe.com.br/inscricao2025.

Além das exibições nos cinemas, o Cine PE segue fortalecendo o audiovisual brasileiro por meio de ações como o TELA – Tendência, Entretenimento, Linguagem e Audiovisual, que, em 2024, beneficiou 18 projetos. A 29ª edição reforça o papel do festival como um ponto de encontro e uma vitrine para o cinema nacional.