15º Cine Esquema Novo divulga selecionados da Mostra Competitiva Brasil

O 15º Cine Esquema Novo – Arte Audiovisual Brasileira, que ocorre de 14 a 23 de fevereiro, em diversos espaços de Porto Alegre, com entrada franca, divulgou os selecionados para a Mostra Competitiva Brasil. Do total de 675 inscritos, 49 obras foram escolhidas para integrar a principal mostra da programação do festival. Foram mais de 282 horas de material avaliadas e selecionadas pelo time de curadores formado por Dirnei Prates, Kamyla Belli, Jaqueline Beltrame e Ramiro Azevedo. O festival, que há mais de duas décadas e quinze edições derruba as barreiras simbólicas e experienciais entre o cinema e as artes visuais, para exibir obras tanto na sala de cinema quanto em museus, galerias e espaços públicos, reuniu em sua Mostra Competitiva obras que serão exibidas sala de cinema como em espaços expositivos.

Repetindo o sucesso de 2021, a organização do festival segue com a proposta do Caderno de Artista para a Mostra Competitiva Brasil. São diversos conteúdos que serão construídos em parceria com cada um dos selecionados e estarão disponíveis em um ambiente digital criado para cada participante.

A seleção conta com 16 projetos assinados por duos ou grupos, 24 realizadoras, 33 realizadores, além de artistas trans e não-bináries. Temáticas como memória e história, identidade queer, exploração da natureza, territorialidade, laços familiares, protagonismo trans, empoderamento da negritude, ocupações políticas e territoriais, nova memória da presença indígena e negra no imaginário brasileiro, direitos humanos, saúde mental, entre outras, pautam os títulos selecionados a partir de 17 Estados brasileiros, e oito produções assinadas por brasileiros realizadas no exterior (ou em coprodução internacional).

A programação do CEN ocupará a Cinemateca Capitólio, Goethe Institut Porto Alegre, Cinemateca Paulo Amorim, MACRS – Galeria Sotero Cosme, Casa de Cultura Mario Quintana e Casa Baka.

A Mostra Competitiva Brasil traz cinco premières mundiais na programação, além de uma estreia nacional: “Afluente” (Frederico Benevides), “Buraco Negro” (Rafael Spínola), “Ensaios para o Fim” (André Severo), “O Lugar por Onde a Água Corre” (foto, Camila Leichter; coautor Mauro Espíndola) e “Joie Musculaire”, de Jonathas de Andrade, que também integra a lista com “Columbófilos”, obra que tem estreia nacional.

A Mostra Competitiva Brasil concederá, ao final do evento, o Grande Prêmio 15º Cine Esquema Novo e 5 Prêmios Especiais do Júri, com um troféu criado por Luiz Roque, além de prêmios em serviços que serão divulgados em breve. O Júri Oficial poderá outorgar até 5 prêmios, de forma livre, dentre todas as obras em competição e deverá ser divulgado em breve, assim como outras quatro mostras, uma delas com obras de Roque, artista homenageado do 15º CEN, e o restante da programação, que inclui debates em parceria com Associação dos Críticos de Cinema do RS, seminário “Pensar a Imagem” e oficinas.

Confira a lista completa dos selecionados para a Mostra Competitiva Brasil:

12 minutos de crepúsculo para orientar a navegação – Amanda Copstein

A Edição do Nordeste – Pedro Fiuza

A figura da quimera seria mais adequada – Darks Miranda e Juno B

A Mão que Toca o Braço – Calac Nogueira

A Ordem Reina – Fernanda Pessoa

A sua imagem na minha caixa de correio – Silvino Mendonça

A Última Valsa – Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet

Afluente – Frederico Benevides

Animais Noturnos – Indigo Braga e Paulo Abrão

Aquele que Viu o Abismo – Gregorio Gananian e Negro Leo

Buraco Negro – Rafael Spínola

Casa de Bonecas – George Pedrosa

Cassino – Gianluca Cozza

Columbófilos – Jonathas de Andrade

Dona Beatriz Ñsîmba Vita – Catapreta

E nada mais disse – Julia Menna Barreto

Ensaios para o Fim – André Severo

Enxofre – Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes

Fluxo – O filme – Filipe Barbosa

Fuga – Viníciux da Silva e Raphael Medeiros

Kebranto – Jonas Van & Juno B

La Joie Musculaire – Jonathas de Andrade

Mar de Dentro – Lia Letícia

Nau – Renata de Lélis

O Cavalo de Pedro – Daniel Nolasco

O lugar por onde a água corre – Camila Leichter, coautor Mauro Espíndola

O Milagre de Helvetia – Guerreiro do Divino Amor

O Silêncio Elementar – Mariana de Melo

O Sonho de Anu – Vanessa Maria (Kypá)

O Tubérculo – Lucas Camargo de Barros e Nicolas Thomé Zetune

Ode – Diego Lisboa

Oração – Haroldo Saboia

Palimpsesto – André Di Franco e Felipe Canêdo

Para Lota – Bruno Safadi e Ricardo Pretti

Pássaro Memória – Leonardo Martinelli

Quebrante – Janaina Wagner

Roberto Baggio – Henrique Cartaxo

Roma Talismano – Guerreiro do Divino Amor

Sem Título # 9 : Nem Todas as Flores da Falta – Carlos Adriano

Sertão, América – Marcela Ilha Bordin

Sinfonia do Fim do Mundo – Isabella Raposo e Thiago Brito

Sunset Fever – Randolpho Lamonier e Victor Galvão

Terracoro – Daniel Fagus Kairoz

Tudo Que Vi Era o Sol – Leonardo Amaral, Pedro Maia de Brito e Ralph Antunes

Tupananchiskama – Rafael de Almeida

Uma noite perigosa na ilha de Vulcano – Darks Miranda

Urban Solutions – Arne Hector, Luciana Mazeto, Minze Tummescheit e Vinícius Lopes

Virtual Genesis – Arthur B. Senra

Zagêro – Victor Di Marco e Márcio Picoli