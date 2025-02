“Ainda Estou Aqui” tem exibição gratuita nos CEUs de São Paulo

O Baccarelli, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, levará o premiado filme “Ainda Estou Aqui” para exibições gratuitas em 11 CEUs da cidade de São Paulo. Parte da programação do Circuito Spcine, o longa-metragem tem sessões nos dias 20, 23 e 26 de fevereiro. Maior sucesso recente do cinema nacional, o longa, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, foi indicado ao Oscar 2025 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

Inspirado na história real da família de Eunice e Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil, o filme é baseado no livro do escritor Marcelo Rubens Paiva.

Com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, as sessões têm classificação indicativa de 14 anos e são abertas a todo o público – não é necessário estar matriculado no CEU. Os ingressos, gratuitos, são distribuídos com 1 hora de antecedência.

As sessões ocorrerão nos dias 20/02, às 19h, 23/02, às 15h, e 26/02, às 17h, nos CEUs Barro Branco, Carrão, Freguesia do Ó, Parque do Carmo, Parque Novo Mundo, Pinheirinho, São Miguel, São Pedro, Taipas, Tremembé e Vila Alpina. Os endereços completos das unidades estão no site do Baccarelli.