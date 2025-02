Curta nacional “Tragédia” participa da Semana da Crítica de Berlim

Foto: Julio Zanotta, em cena do filme © Palermo Wolfsburg

Quando o adolescente Bernardo Zanotta ganha uma câmera de vídeo de presente de seu pai, ele inicia uma jornada em que as linhas entre a realidade e a ficção se misturam. Ao descobrir a traição de seu pai contra sua madrasta, Bernardo e ela, inspirados pelas tragédias gregas, elaboram um plano de vingança, registrando cada passo em vídeo.

Esta é a premissa de “Tragédia”, de Bernardo Zanotta, curta-metragem que passa na Semana da Crítica de Berlim (Alemanha), na próxima segunda, dia 17 de fevereiro. A produção teve sua première mundial no início do mês, no Festival de Cinema de Roterdã (Holanda).

Coprodução entre Brasil, Holanda e França, o filme traz no elenco Laís Freitas e Julio Zanotta (1950-2024). Além da direção e roteiro, Bernardo divide a produção com Davi de Oliveira Pinheiro, Manon Bovenkerk e Flavien Giorda e Yann Gonzalez.

Lenda do teatro gaúcho, o dramaturgo Julio Zanotta faleceu em novembro de 2024. Seu filho também trabalha no longa-metragem documental “A Morte de Julio Zanotta”, em produção.