Longa “Bom Retorno”, de Breno Alvarenga, é filmado em Belo Horizonte

A capital mineira vem recebendo, nos últimos dias, as filmagens do novo longa produzido pela Limonada Content House. Apresentando uma história que se passa em Belo Horizonte, “Bom Retorno” transformou a cidade em uma personagem viva da trama, que se passa nas suas ruas, bares e casas noturnas, servindo como pano de fundo para um drama profundamente humano.

Dirigido por Breno Alvarenga, o elenco traz nomes como Bárbara Colen, Carlos Francisco, Fernanda Vianna e Alexandre Cioletti, além de jovens talentos como Duda Vianna, Will Soares e Rebecca Kassab, incluindo uma série de artistas mineiros.

Com uma atmosfera noturna e sensível, o drama acompanha Antônio, interpretado pelo ator Igor Fernandez, um jovem que retorna a Belo Horizonte depois de passar cinco anos nos Estados Unidos. Em uma única noite, ele percorre a cidade em busca de pertencimento, tentando entender quem se tornou e o que ficou para trás. A jornada íntima e urbana revela os desafios da vida adulta, os afetos interrompidos e a necessidade de reconexão – consigo mesmo e com o mundo.

A produção envolve cerca de 100 profissionais locais, possibilitando o fortalecimento da economia criativa mineira e a valorização e a geração de oportunidades para profissionais da região.

Com previsão de estreia para 2026, a produção é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo de Minas Gerais, por meio do edital de Apoio a Produções Audiovisuais Mineiras.