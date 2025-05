Longa-metragem baiana sobre Madalena dos Santos Reinbolt seleciona elenco

Estão abertas, até 1º de junho, as inscrições para o elenco do longa-metragem “Cabeça Cheia de Planetas”, dirigido e roteirizado por Patricia Moreira. A produção é apoiada pelo Edital Ruth de Souza – BNDES/Ancine/MinC e foi premiada com o Paradiso Panlab de melhor roteiro no Panorama Internacional Coisa de Cinema (2024). A estreia está prevista para 2027.

O filme conta a história da artista visual Madalena dos Santos Reinbolt, mulher negra e autodidata, cuja trajetória atravessa temas como memória, classe, raça e arte.

As filmagens acontecerão entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, em locações na Bahia – incluindo Vitória da Conquista, a Região Metropolitana de Salvador e a Chapada Diamantina. A seleção busca atores e atrizes para papéis principais e de apoio, com vagas destinadas a crianças negras e a adultos negros e brancos, de diferentes faixas etárias.

Inscrições devem ser feitas até 1 de junho, através deste link.