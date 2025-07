Cinemateca Brasileira exibe curtas de Yorgos Lanthimos, Andrea Arnold, Apichatpong Weerasethakul e Kleber Mendonça

Pequenas Joias de Grandes Cineastas é o sexto programa da série 2025 do Kinoteca – Kinoforum na Cinemateca, que acontece no próximo dia 16 de julho, às 20h, na área externa da Cinemateca Brasileira.

O evento destaca as incríveis obras de curta-metragem de grandes cineastas com consolidadas carreiras no cinema e na TV, como o excêntrico grego Yorgos Lanthimos (diretor de “A Favorita” e ”Pobres Criaturas”), com “Nimic” (2019); a britânica Andrea Arnold (diretora de “Fish Tank, American Honey” e da série “Big Little Lies”), que mostra seu estilo realista e intimista em seu curta “Wasp” (foto, vencedor do Oscar de 2004); o tailandês Apichatpong Weerasethakul, cineasta celebrado em Cannes por seus trabalhos fincados no sonho e na natureza, com “Blue” (2018); e finalmente, Kleber Mendonça Filho, destilando seu humor e ironia no já clássico “Recife Frio” (2009), um dos 100 melhores curtas brasileiros segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema.

O projeto Kinoteca – Kinoforum na Cinemateca apresenta curtas-metragens destacados da sua programação ao longo de seus 35 anos de história do Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo, em uma série de exibições mensais gratuitas em parceria com a Cinemateca Brasileira.

A próxima Kinoteca será no dia 6 de agosto, em um esquenta para a 36ª edição do Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que acontece entre 21 e 31 de agosto.

Kinoteca – Kinoforum na Cinemateca

Pequenas Joias de Grandes Cineastas

Data: 16/07, às 20h

Local: Cinemateca Brasileira – Tela externa – Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino – SP

Gratuito