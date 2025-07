Spcine firma acordo com a Colômbia durante Bogotá Audiovisual Market (BAM)

Entre os dias 14 e 18 de julho, a Spcine participa do Bogotá Audiovisual Market (BAM) 2025, um dos principais encontros da indústria audiovisual latino-americana. A presença da empresa pública da cidade de São Paulo consolida sua estratégia de internacionalização, fortalecimento de redes e estímulo à coprodução entre Brasil e Colômbia.

Entre os destaques da agenda está o painel “Spcine 10 Anos – Uma Década Transformando o Audiovisual e Inspirando o Futuro”, que acontece em 16 de julho, às 10h30. A atividade, apresentada por Lyara Oliveira, presidente da Spcine, traz um panorama das principais conquistas da empresa e marca a assinatura oficial do Acordo de Cooperação Técnica com a Proimágenes Colômbia, com foco em intercâmbio de políticas públicas, formação de profissionais emergentes, coproduções e internacionalização de obras e talentos.

No mesmo dia, às 12h, a Spcine promove, em parceria com a organização colombiana Manos Visibles, o painel “Histórias que Transformam: Como Financiar Projetos com Enfoque Étnico”, no Salón Universos y Diversidades (209). A mesa debate o impacto das narrativas negras, indígenas e periféricas no cinema contemporâneo e contará com Lyara Oliveira e Paula Moreno, fundadora da Manos Visibles e ex-ministra da Cultura da Colômbia.

Ainda no dia 16, às 14h, Emiliano Zapata, diretor de Inovação e Políticas do Audiovisual da Spcine, apresenta o painel “Democratizando o Acesso ao Cinema: Estudo de Impacto e Perfil de Público do Circuito Spcine”, destacando o Circuito Spcine como a maior rede pública de cinemas do mundo, segundo estudo encomendado pelo Observatório Spcine.

O Circuito Spcine também será tema das sessões “Salas de Cinema na América Latina”, entre os dias 15 e 18, das 14h às 16h, com representantes do IMCINE (México), Cineteca de Bogotá e Sala de Cinema do Chile. A proposta é trocar experiências sobre políticas públicas de acesso ao audiovisual e a Spcine será representada por Leandro Pardí, superintendente de Inovação e Políticas do Audiovisual, e Lívia Fusco, coordenadora de Difusão.

No dia 17 de julho, às 10h, a Spcine participa do Pitch de Projetos Colombianos Étnicos, com presença da delegação do Programa Amplifica Cine na audiência e da superintendente de Desenvolvimento de Mercado e Articulação Setorial da Spcine, Barbara Trugillo, no júri. Serão apresentados oito projetos audiovisuais com enfoque étnico.

No dia 18, às 10h, Ary Scapin, diretor de Desenvolvimento Econômico e Parcerias Estratégicas da Spcine, conduz o painel “Fundos Equitativos com Enfoque Diferencial”, promovendo conexões entre projetos do Amplifica Cine, o Fundo ERA e o Lab de Escrita do BAM, com atividades de networking e debates sobre coprodução.

Ainda no dia 18, às 10h30, o painel “Como Coproduzir com a América Latina” discutirá experiências do Brasil, Chile e México. Malila Ohki, coordenadora de Internacional da Spcine, apresenta os mecanismos brasileiros de coprodução, como a Lei do Audiovisual, Rouanet, ProAC e linhas da própria Spcine. A atividade contará com as participações de produtores brasileiros e colombianos, representantes do Cinema do Brasil e da Proimágenes Colômbia. A mesa visa fortalecer o entendimento mútuo sobre oportunidades binacionais e estimular parcerias entre os países.

Fechando a programação, às 14h30, Barbara Trugillo apresenta os resultados do Mapeamento do Audiovisual Indígena, em painel organizado a convite de David Hernandez (curador indígena do BAM). O objetivo é compartilhar dados e metodologias, promovendo o diálogo com iniciativas semelhantes na América Latina.

Em parceria com a Ade Sampa, a Spcine apoia a participação de sete produtoras paulistanas independentes ligadas ao programa Amplifica Cine. Sao elas: Astúcia Filmes, representado por David Alexander Andrade Llinin, Black Pipe Entretenimento, representado por Vítor Gabriel da Silva Freitas, Imaginária Criações, representado por Thais Alves dos Santos, Saravei! Produções, representado por José Domingos Calixto Júnior, 609 Filmes, representado por Stheffany Fernanda Nascimento Santos, BR1, representado por Hiroyoshi Torres Ishikawa, e Meu Sobrenome é Vida, representado por Adão Andrade da Mota.

A delegação da Spcine também participa de rodadas de negócios, sessões de pitching e visitas técnicas a estúdios e à Cinemateca de Bogotá, aprofundando o intercâmbio institucional e criativo com o setor colombiano.