Repescagem da Mostra SP exibe 53 filmes no CineSesc, Teatro Cultura Artística e Cine Bijou

Foto: “The President’s Cake”, de Hasan Hadi

Por Maria do Rosário Caetano

A quadragésima-nona edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo promove, dessa sexta-feira, 31 de outubro, até quarta, 5 de novembro, a sua disputada Repescagem. Durante sete dias, em três salas, serão exibidos 53 filmes, muitos deles premiados pelo júri oficial e por júris paralelos.

Além do CineSesc, tradicional vitrine da Repescagem, mais duas salas emprestam suas telas à reprise de um sexto dos 387 filmes programados pelo festival paulistano – o Teatro Cultura Artística, dotado de telão do mesmo nível do CineSesc (a Revista de CINEMA conferiu e atesta a qualidade técnica e o conforto do Teatro da Rua Nestor Pestana), e o Cine Bijou. Claro que este cineminha, localizado na Praça Roosevelt e tão estimado por sua história, não oferece as qualidades (tela grande, som perfeito e conforto) do CineSesc e da Cultura Artística. Mas chama atenção por seu projeto de sala alternativa, sempre disposta a mostrar bons filmes e a debatê-los.

Que longas-metragens serão exibidos na Repescagem? Quais deles merecem ser vistos?

Antes, registramos alerta importante: o Teatro Cultura Artística, que pela primeira serve de vitrine à Mostra SP, só participará da Repescagem nessa sexta-feira, 31 de outubro, e amanhã, sábado, primeiro de novembro. Mas o fará, em apenas 48 horas, com ampla programação, composta com dez filmes. Para tanto, abrirá sessões no comecinho da tarde e seguirá por horas a fio.

Quem não conferiu os principais títulos premiados com o Troféu Bandeira Paulista (e com prêmios de júris paralelos) tem farta oferta para conferir. Estão programados o grande vencedor, “The President’s Cake”, do Iraque, o anglo-nigeriano “A Sombra do meu Pai”, o macedônio “DJ Ahmet”, o comovente “Feliz Aniversário”, do Egito (com atriz mirim das mais carismáticas), a ficção palestina “Palestina 36”, consagrada pelo voto do público, o espanhol “A Luta” e o documentário “Yanuni”. Sem esquecer a ficção Queerpanorama”, de Hong Kong.

Entre os brasileiros, “Cadernos Negros”, de Joel Zito Araújo, “Criadas”, de Carol Rodrigues, o terror “Virtuosas”, da catarinense Cintia Domit Bittar, “Morte e Vida Madalena”, de Guto Parente, a animação “Coração das Trevas”, de Rogério Nunes, e o duplamente premiado “A Natureza das Coisas Invisíveis”, da brasiliense Rafaela Camelo.

No núcleo histórico há dois títulos internacionais imperdíveis e raros – “Nossa Rainha” (“Queen Kelly”, 1927), um Eric von Stroheim inacabado, realizado quase cem anos atrás, e o épico indiano “Sholay” (1975), que já foi considerado o melhor filme da história do milenar país asiático. Realizado, pois, há exatos 50 anos, ele encontraria, nas últimas décadas, rivais poderosos. Um deles, o mais espetacular, é “RRR (Revolta, Rebelião, Revolução)”, que, aliás, trilha pelas mesmas searas sholayanas – dois galãs-protagonistas e mistura alucinante de gêneros cinematográficos.

Entre os brasileiros, a pedida histórica é “Garota de Ipanema” (1967), de Leon Hirszman, que fracassou quando de seu lançamento comercial, mas hoje constituiu-se em raridade. Uma verdadeira (e valiosa) cartografia da Bossa Nova. Vinicius, Baden, Nara Leão, Luizinho Eça, Tamba Trio, Chico Buarque, novinho e desajeitado, e, claro, a garota interpretada por Márcia Rodrigues, todos estão na fita. Fotografia do genial Ricardo Aronovich, argentino-brasileiro-francês, um mestre.

Quem quiser correr risco, ou seja, assistir a um filme que soma experimentação, vampirismo, Expressionismo Alemão, ficção científica, cinema noir, metalinguagem etc. etc. etc.! deve ver “Resurrection”, do chinês (sim, da China continental!) Bi Gan, de 36 anos. O filme foi exibido no Festival de Cannes e premiado por sua “contribuição artística” (suas ousadias formais encantaram à presidente do júri, Juliette Binoche). Programa arriscado, pois trata-se de narrativa fragmentada e longuíssima, mas obrigatória aos que buscam (e amam) filmes de invenção.

Os amantes do cinema documental dispõem de muitas opções. Uma delas – “Cover Up”, da dupla Laura Poitras (já oscarizada) e Mark Obenhaus — traça matizado retrato do grande jornalista investigativo, Seymour Hersh, de 88 anos, premiado com o Pulitzer, por suas reportagens sobre o Massacre de My Lai, no Vietnã. E por revelar os abusos realizados por oficiais dos EUA, na prisão de Abu Ghraib, durante Guerra ao Terror.

Quem curtiu “A Esposa de Tchaikovsky” tem encontro marcado com seu diretor, o russo, radicado na França, Kirill Serebrennikov, realizador muito doidão. Dessa vez, ele assina “O Desaparecimento de Joseph Mengele”, cuja trama começa no Brasil. Afinal, foi aqui que o carrasco nazista morreu afogado, aos 69 anos, depois de viver clandestino na Argentina e no litoral paulista (Bertioga-Santos).

Os ingressos para a Repescagem estão disponíveis para compra na bilheteria dos três cinemas, no dia da sessão de cada filme escolhido. As credenciais seguem válidas para os assinantes e as trocas de ingressos devem ser feitas diretamente pelo aplicativo da Mostra.