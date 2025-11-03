A HBO Max estreia a série documental “Meu Ayrton por Adriane Galisteu”, que conta com dois episódios de 45 minutos, no dia 6 de novembro.

A produção traz detalhes inéditos sobre a relação da apresentadora com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, nos anos 1990. De forma delicada e profunda, Galisteu mergulha em suas memórias ao relembrar o relacionamento, que até hoje desperta curiosidade na mídia e entre os fãs.

Com direção de João Wainer, a série também reúne depoimentos tocantes de amigos e personalidades que acompanharam o casal e os últimos anos de vida de Senna. Entre eles, estão nomes como Emerson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1; Jacir Bergmann II, um dos melhores amigos de Ayrton; Luiza Almeida Braga, esposa de Braguinha; Betise Assumpção, assessora de imprensa do piloto; e o jornalista Roberto Cabrini.

“Meu Ayrton por Adriane Galisteu” é uma produção da Magnífica Produções para a Warner Bros. Discovery. Pela WBD, assinam a produção executiva Sérgio Nakasone, Adriana Cechetti e Luciana Soligo. Pela Magnífica, Renata Galvão é responsável pela produção executiva.