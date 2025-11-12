BrLab abre convocações para sua 15ª edição

O BrLab, um dos principais eventos de mercado e formação audiovisual da América Latina, abriu as inscrições para os laboratórios que integram sua 15ª edição. Entre os dias 12 de novembro e 12 de dezembro, os profissionais interessados poderão inscrever gratuitamente seus projetos nos quatro diferentes workshops realizados durante o evento: BrLab Features, BrLab Rough Cut, BrLab Audience Design e o novo BrLab Kids. A lista de selecionados será anunciada no final de janeiro de 2026.

BrLab Features é o carro-chefe do programa, voltado ao desenvolvimento de longas-metragens de ficção da América Latina, Portugal e Espanha. Doze projetos serão selecionados para receber consultorias aprofundadas em roteiro, direção, produção e distribuição. O Programa Ibermedia, parceiro desde a primeira edição, volta a garantir bolsas de participação, cobrindo custos de hospedagem, alimentação e matrícula integral aos profissionais participantes, além de uma passagem aérea para cada projeto de fora de São Paulo. Os projetos recebem consultorias de profissionais como Giancarlo Nasi (Chile), Tatiana Leite (Brasil), Albertina Carri (Argentina), Paula Astorga (México), Iana Cossoy Paro (Brasil) e Xenia Rivery (Cuba), entre outros.

BrLab Rough Cut é dedicado a longas de ficção e documentário ibero-americanos em fase de montagem. Cada equipe trabalha em parceria com um tutor especializado que acompanha de perto o processo de edição, estimulando trocas criativas com outros diretores e montadores. O ambiente promove não só a lapidação artística do corte final, mas também conexões profissionais que fortalecem a circulação das obras. Assim como no Features, o Programa Ibermedia oferece bolsas para participantes. Os projetos têm tutorias com Karen Akerman (Brasil) e Fernando Epstein (Uruguai), entre outros.

BrLab Audience Design retorna em 2026, agora também aberto para toda América Latina e Península Ibérica. O workshop foca no planejamento estratégico de projetos audiovisuais e no mapeamento de audiências iniciais, durante o desenvolvimento, e audiências finais, durante a distribuição, ajudando os participantes a pensar desde cedo nas formas de ampliar o alcance e engajamento de seus filmes com diferentes públicos e mercados. A novidade é o BrLab Kids, novo workshop com foco em projetos audiovisuais desenvolvidos especialmente para o público jovem e infantil, que acontecerá no Recife. Os participantes terão assessorias com roteiristas especializadas na escrita para esse segmento, como Janaína Tokitaka e Gabriella Mancini, além de consultoria pedagógica. A produtora Nara Aragão será responsável pelas consultorias de produção.

Os encontros contam com consultores nacionais e internacionais que compartilham experiências em consultorias, painéis e reuniões de mercado. O BrLab reúne anualmente produtores, diretores e roteiristas em atividades que atravessam diferentes etapas do processo criativo, da escrita ao corte final.

A 15ª edição do BrLab será realizada de 7 a 14 de abril de 2026, em São Paulo, com atividades também em Brasília e Recife, reunindo oficinas, encontros de mercado e programação aberta ao setor audiovisual. Entre os destaques da 15ª edição, estão a ampliação de vagas e espaços para projetos brasileiros e estrangeiros em diferentes workshops. As atividades são gratuitas.

A 15ª edição do BrLab é apresentada pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura via Lei Federal de Incentivo à Cultura, conta com o patrocínio master da Petrobras e copatrocínio do Programa Ibermedia, Projeto Paradiso, Spcine e Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo.