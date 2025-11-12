Governo de SP lança editais do Fomento CultSP com investimento de mais de R$ 210 milhões

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, lançou o terceiro bloco de editais do Fomento CultSP, dessa vez, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2025, com investimentos que ultrapassam os R$ 210 milhões. O terceiro pacote reúne 13 editais voltados à valorização do fortalecimento de territórios periféricos e à ampliação do acesso à cultura em todo o Estado. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site fomentocultsp.sp.gov.br.

Os editais serão destinados a iniciativas estratégicas que estimulam a circulação cultural, a inclusão produtiva e o desenvolvimento da economia criativa, abrangendo atividades como curtas-metragens temáticos, conteúdos de realidades estendidas (AR/VR/360/MR), preservação do patrimônio, cosplay, culturas populares e tradicionais, hip hop, cultura periférica, além do fomento às indústrias criativas com foco em mulheres e pessoas 60+. Também estão previstos planos de trabalho para bibliotecas, museus e espaços culturais.

O próximo bloco de editais será lançado no dia 19 de novembro. Entre as oportunidades previstas, estão incentivos para teatro, dança, circo, música, artes visuais e projetos culturais voltados às infâncias, além de apoio à publicação literária inédita, intercâmbio internacional, participação em festivais e pesquisas culturais.

Os novos editais somam-se ao conjunto de ações da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em 2025, por meio do Fomento CultSP. Com dois blocos de editais lançados em agosto, com recursos do ProAC Editais, o programa soma mais de R$ 90 milhões em investimentos, sendo R$ 59,5 milhões destinados às áreas de audiovisual, games e patrimônio, e R$ 30,45 milhões voltados à economia criativa, mostras, festivais e eventos, além de iniciativas culturais em municípios de diferentes portes populacionais.

Voltada para o fortalecimento das culturas populares e tradicionais, além de promover a diversificação da produção cultural no Brasil, a Cultura Viva, por meio de programas como a Política Nacional Aldir Blanc, busca apoiar artistas, coletivos, organizações e espaços culturais, oferecendo financiamentos, capacitações e incentivos à inovação cultural e artística. Tem como objetivo garantir que as culturas de base comunitária sejam um pilar fundamental para o desenvolvimento social e econômico das comunidades, promovendo a inclusão, a diversidade e a sustentabilidade das práticas culturais. Para as ações voltadas aos Pontos e Pontões de Cultura, está previsto um investimento de R$ 26,4 milhões, correspondentes a 10% do valor total destinado ao Estado de São Paulo por meio da PNAB/PNCV.